Pensión Jefas del Hogar: fecha límite de registro y requisitos para recibir 4 mil pesos

La alcaldía Iztapalapa abrió la convocatoria del programa social “Iztapa’ Las Jefas 2026”, dirigido a mujeres jefas de familia que viven en condiciones de vulnerabilidad. El apoyo contempla 4 mil pesos al año, entregados en cuatro pagos de mil pesos.
El registro se realiza de manera presencial y está disponible por tiempo limitado. Las solicitantes deberán acudir con su documentación y respetar el calendario establecido por la alcaldía.
Pensión Jefas del Hogar: Fecha y horario límite de registro
El registro para la Pensión Jefas del Hogar 2026 se realiza del 22 de febrero al 8 de marzo, de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de las solicitantes.
El trámite se lleva a cabo en la explanada de la alcaldía Iztapalapa, en un horario de 9:00 a 15:00 horas, aunque también se puede acudir por la tarde a las oficinas de la Dirección General de Inclusión y Bienestar Social.
Pensión Jefas del Hogar 2026: Requisitos para recibir el apoyo
Las mujeres interesadas deben cumplir con algunos criterios para poder integrarse al programa social.
Entre los principales requisitos se encuentran:
- Tener entre 34 y 57 años de edad
- Vivir en la alcaldía Iztapalapa
- Presentar identificación oficial vigente
- Entregar CURP y comprobante de domicilio reciente
- Llenar la solicitud de registro
- No trabajar en alguna dependencia del Gobierno de la Ciudad de México
La documentación debe presentarse en original y copia durante el registro.
Quiénes pueden recibir la pensión Jefas del Hogar:
El programa está dirigido a mujeres jefas de familia que sostienen su hogar y que enfrentan condiciones económicas complicadas.
Las beneficiarias recibirán 4 mil pesos durante 2026, distribuidos en cuatro depósitos, con el objetivo de apoyar los gastos básicos del hogar y mejorar el bienestar de las familias.