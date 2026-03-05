Pensión Jefas del Hogar: fecha límite de registro y requisitos para recibir 4 mil pesos (Imagen generada con IA)

La alcaldía Iztapalapa abrió la convocatoria del programa social “Iztapa’ Las Jefas 2026”, dirigido a mujeres jefas de familia que viven en condiciones de vulnerabilidad. El apoyo contempla 4 mil pesos al año, entregados en cuatro pagos de mil pesos.

El registro se realiza de manera presencial y está disponible por tiempo limitado. Las solicitantes deberán acudir con su documentación y respetar el calendario establecido por la alcaldía.





Pensión Jefas del Hogar: Fecha y horario límite de registro

El registro para la Pensión Jefas del Hogar 2026 se realiza del 22 de febrero al 8 de marzo, de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de las solicitantes.

El trámite se lleva a cabo en la explanada de la alcaldía Iztapalapa, en un horario de 9:00 a 15:00 horas, aunque también se puede acudir por la tarde a las oficinas de la Dirección General de Inclusión y Bienestar Social.





Pensión Jefas del Hogar 2026: Requisitos para recibir el apoyo

Las mujeres interesadas deben cumplir con algunos criterios para poder integrarse al programa social.

Entre los principales requisitos se encuentran:

Tener entre 34 y 57 años de edad

Vivir en la alcaldía Iztapalapa

Presentar identificación oficial vigente

Entregar CURP y comprobante de domicilio reciente

Llenar la solicitud de registro

No trabajar en alguna dependencia del Gobierno de la Ciudad de México

La documentación debe presentarse en original y copia durante el registro.

Quiénes pueden recibir la pensión Jefas del Hogar:

El programa está dirigido a mujeres jefas de familia que sostienen su hogar y que enfrentan condiciones económicas complicadas.

Las beneficiarias recibirán 4 mil pesos durante 2026, distribuidos en cuatro depósitos, con el objetivo de apoyar los gastos básicos del hogar y mejorar el bienestar de las familias.