Romina Contreras Carrasco, la mejor alcaldesa a nivel nacional

Presidenta del municipio de Huixquilucan obtiene primer lugar en ranking

Las encuestas relizadas durante el mes de febrero han calificado a la presidenta municipal de Huixquilucan, Estado de México,Romina Contreras Carrasco como la mejor alcaldesa a nivel nacional.

Los esfuerzos realizados bajo su admistración como la repavimentación de la calle 14 de febrero, en la colonia Ampliación Palo Solo, su enfoque humanista y cercano a la población la han consolidado en los primeros lugares.

Las mediciones relaizadas por Demoscopia Digital, Gobernarte, La Encuesta MX y Statistical Research Corporation han obtenidos porcentajes de aprobación de 70.1, 66.5, 61.1 y 63.8 por ciento respectivamente, mientras que en el ranking de Trending Poll alcanzó 83.5 por ciento, lo que la sitúa como la mejor evaluada de todo el país.

“A 51 meses del inicio de mi primera administración, continuamos encabezando la mayor parte de los rankings nacionales y estatales que miden la aprobación ciudadana de los gobernantes. Esto no es casual, es el resultado de un trabajo 24/7 que realizan cada una de las áreas del Gobierno de Huixquilucan para escuchar, atender y resolver las necesidades de la población”, expresó la alcaldesa

Los servicios públicos, seguridad, educación y salud durante su administración ha hecho que Romina Contreras obtenga la primera posición con una calificación de 63.8 por ciento, lo que la consolida como la mejor evaluada del Estado de México, según la Statistical Research Corporation.

La presidenta destacó que las acciones tomadas forman parte del compromiso asumido por el gobierno local para mejorar la movilidad en diversas zonas del municipio y lograr transformar la imagén urbana del territorio.

“Es una repavimentación con concreto hidráulico, esto se traduce en que va a durar muchos años, la plusvalía de sus inmuebles subirá y esto es gracias a las finanzas sanas que maneja este Gobierno y que nos permite hacer más obra en todo el municipio”, señaló.

En el ranking el segundo lugar lo obtuvo Adolfo Cerqueda Rebollo de Nezahualcóyotl con una calificación de 53.6 por ciento y Fernado Flores, de Metepec con 53.5 por ciento.