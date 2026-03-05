Supervisa alcaldesa de Ecatepec operativo de vigilancia en transporte público

Encabezado por la presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, se realizó un recorrido de supervisión por el dispositivo “Transporte Seguro” implementado sobre la avenida Recursos Hidráulicos, donde elementos de la policía municipal, Marina, Sedena y Guardia Nacional llevaron a cabo labores de prevención del delito con énfasis en la protección a usuarias del transporte público.

Durante la intervención, se colocaron calcomanías promocionales de la aplicación “Red Violeta”, una herramienta digital que permite a las pasajeras establecer comunicación directa con autoridades policiacas en caso de ser víctimas de algún ilícito o situación de riesgo durante sus traslados.

La alcaldesa explicó que la estrategia busca generar condiciones de mayor tranquilidad para las mujeres que utilizan diariamente las unidades de pasajeros. “Estamos trabajando con calcomanías que permitan a las usuarias sentirse cada día más seguras, también los choferes pueden bajar la aplicación y conectarse al C4, y al reportar, una patrulla puede estar al tanto por si algo está pasando”, señaló la edil, quien añadió que la meta es “llegar a más vecinos para pacificar este municipio” y mantener el combate a los delitos.

El dispositivo arrancó antes del amanecer con la instalación de un filtro de revisión sobre dicha arteria, aplicado tanto a combis como a camiones que cubren rutas con destino a diversas zonas del valle de México, particularmente hacia la capital del país. La presencia de los cuerpos de seguridad buscó establecer un cerco de vigilancia en uno de los puntos con mayor afluencia vehicular de la localidad.

Durante el operativo, elementos de Tránsito Municipal detuvieron la marcha de las unidades que transitan por la zona, cercana a colonias como Luis Donaldo Colosio, Potrero del Rey y Playa Golondrinas, donde se ha reportado una alta incidencia en casos de violencia contra las mujeres. En cada revisión, se solicitó a los pasajeros varones descender de los vehículos para una inspección precautoria, con el objetivo de detectar posibles armas blancas, de fuego o sustancias ilícitas, en un procedimiento que no superó el minuto por unidad.

Paralelamente, personal especializado de la Policía de Género abordó a las pasajeras para colocar las calcomanías de “Red Violeta” al interior de los camiones y combis. Durante el acercamiento, se explicó a las mujeres el funcionamiento de la aplicación, mediante la cual pueden realizar reportes directos al Centro de Mando ante cualquier emergencia, así como solicitar un acompañamiento virtual durante el trayecto para sentirse respaldadas en todo momento.

Algunas usuarias del transporte público manifestaron su respaldo a la presencia policiaca en las vialidades como medida para inhibir la comisión de delitos. Daniela, una pasajera con destino a Indios Verdes, consideró que los operativos son acertados, aunque sugirió ampliar las medidas de revisión. “Están bien los operativos para una prevención, pero también deben revisar a mujeres porque muchas veces también pudieran portar algún arma”, señaló.

La implementación del programa “Transporte Seguro” forma parte de las acciones emprendidas por la administración local para atender una de las principales demandas ciudadanas en materia de seguridad pública, particularmente en el transporte colectivo, donde las mujeres han sido históricamente el sector más vulnerable. Las autoridades municipales prevén mantener estos operativos de manera permanente y expandirlos a otras zonas del municipio con alta incidencia delictiva.