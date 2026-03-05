¿Va a llover? Clima para CDMX y Edomex viernes 6 de marzo 2026 Existe pronóstico de lluvia para este viernes en la CDMX y Edomex; conoce cuál es el pronóstico del clima este 6 de marzo (Pexels)

Existe pronóstico de lluvia para este viernes en la CDMX y Edomex, conoce cuál es el pronóstico de clima este 6 de marzo en ambas entidades.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha informado que para la madrugada de este viernes 6 de marzo, debido a un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, así como a una inestabilidad atmosférica y al ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, se esperan lluvias puntuales muy fuertes en CDMX y Edomex.

Asimismo, el SMN informó que a lo largo del viernes también se esperan precipitaciones en ambas localidades.

¿Va a llover este viernes 6 de marzo en la CDMX y el Edomex?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, para la tarde de este viernes 6 de marzo se espera en la Ciudad de México lluvias aisladas, mientras que para el Edomex se pronostican intervalos de chubascos.

En ambas entidades, las precipitaciones vendrán acompañadas de descargas eléctricas.

Temperaturas máximas para hoy: ¿Cuál es el pronóstico de clima para hoy en la CDMX y Edomex?

Para la mañana del viernes 6 de marzo se pronostica un cielo parcialmente nublado en la CDMX y Edomex, además de un ambiente fresco y frío con posibles bancos de niebla en zonas altas del Estado de México.

Por la tarde, además de las lluvias antes mencionadas en la Ciudad de México, la temperatura mínima será de 8 a 10 °C y la máxima de 22 a 24 °C. Mientras que, para Toluca, en el Estado de México se prevé una temperatura mínima de 3 a 5 °C y una máxima de 20 a 22 °C.

Alerta por bajas temperaturas en la CDMX

Por su parte, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México ha activado alerta amarilla por bajas temperaturas para algunas alcaldías.

Durante la madrugada de este viernes 6 de marzo se espera que las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa de Morelos, La Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan alcancen temperaturas mínimas de entre los 4 y 6°C.

Por lo que las autoridades capitalinas recomiendan a los ciudadanos abrigarse adecuadamente, evitar los cambios bruscos de temperaturas y resguardar a las mascotas del frío.