Advierten por mala calidad del aire en algunas alcaldías de CDMX este viernes 6 de marzo: ¿habrá contingencia ambiental?

Índice Aire y Salud El Sistema de Monitoreo Atmosférico advirtió a la población capitalina por mala calidad en el aire; el riesgo a la salud es alto en diversas alcaldías de la CDMX.

Mediante su cuenta oficial en la red social X, antes Twitter, el Sistema de Monitoreo Atmosférico advirtió a la población capitalida por mala calidad de aire presentada en diversas alcaldías de la Ciudad de México.

La mala calidad de aire representa un riesgo para la salud, por lo que las autoridades recomendaron a ciudadanos y ciudadanas protegerse y reducir las salidas al exterior durante este viernes 6 de marzo.

¿Cuáles son las alcaldías afectadas por la mala calidad del aire en CDMX?

Alrededor de las 13:00 horas de este viernes, el Índice de Aire y Salud informó a través de sus redes sociales que la calidad del aire en algunas alcaldías representaba un riesgo a la salud de la población, catalogándola como “MALA”.

Entre las alcaldías señaladas, se encuentran:

Gustavo A. Madero.

Venustiano Carranza.

Sin embargo, también se señalaron municipios de:

Cuatitlán Izcalli.

Coacalco.

Nezahualcóyotl.

Tlalnepantla.

Tultitlán.

Este tipo de calidad del aire desfavorable es frecuente por ozono y partículas en zonas urbanas, lo que puede provocar afectaciones significativas a la salud de las personas expuestas, principalmente población vulnerable como infancias, personas adultas mayores y quienes padecen asma.

¿Habrá contingencia ambiental este fin de semana en CDMX?

De acuerdo con el Sistema de Monitoreo Atmosférico, el resto de la Ciudad de México y la zona metropolitana tienen una calidad de aire considerada “aceptable”, por lo que el riesgo de salud en la población habitante de estos sectores es moderado.

13:00 horas, en el resto de la #CDMX y zona metropolitana es ACEPTABLE, el riesgo a la salud es MODERADO. #SIMAT_CDMX — Calidad del Aire (@Aire_CDMX) March 6, 2026

Hasta el momento, las autoridades de ambiente no han presentado ningún comunicado oficial que confirme o indique una posible contingencia ambiental para este viernes 6 de marzo o durante el fin de semana.

Sin embargo, recomiendan a la población tomar medidas de autocuidado, tales como evitar actividades en el exterior, utilizar cubrebocas, evitar fumar y reducir el uso del automóvil para no contribuir a la emisión de contaminantes.