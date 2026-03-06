Alcaldesa de Cuauhtémoc recibe en Madrid el Reconocimiento 8 de Marzo

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, recibió el Reconocimiento 8 de Marzo en la Real Casa de Correos, en Madrid, en el marco de las actividades por el Día Internacional de la Mujer.

Al entregar el premio, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, destacó la trayectoria pública de la alcaldesa mexicana y su participación en la defensa de los derechos de las mujeres.

De acuerdo con las autoridades madrileñas, la distinción reconoce a mujeres cuya labor profesional y social ha tenido impacto en la promoción de los derechos humanos y la igualdad.

En años recientes, quien ha recibido este reconocimiento fue la dirigente venezolana María Corina Machado, identificada por su activismo político en su país.

En este contexto, Isabel Díaz señaló que Rojo de la Vega ha enfrentado distintos episodios de violencia y que, pese a ello, continúa con su actividad pública.

“Ha sido víctima de varios atentados que han intentado acabar con su vida… sin embargo, sale todos los días por la puerta de su casa con el compromiso de defender a México”, expresó la funcionaria española.

Al recibir el reconocimiento, la alcaldesa afirmó que lo asume en nombre de las mujeres que han sido víctimas de violencia en México y de las madres buscadoras. También sostuvo que levantar la voz contra la corrupción, la impunidad y la violencia puede implicar riesgos para quienes participan en la vida pública.

Ale Rojo de la Vega señaló que desde el inicio de su administración en la alcaldía se han impulsado acciones enfocadas en la atención y prevención de la violencia de género. Mencionó la creación de una red de espacios denominados Puntos Violeta, la capacitación de policías con perspectiva de género y la conformación de equipos de abogadas y psicólogas para acompañar a víctimas durante sus procesos legales y de atención.

En esta edición del reconocimiento también se distinguió la lucha de las mujeres iraníes por la defensa de sus libertades, así como a la científica Eva Nogales por su trayectoria en biología estructural, a la doctora Isabel Calvo por su labor en el ámbito de la biomedicina, a la empresa Ausonia por iniciativas relacionadas con la salud femenina y a la revista Yo Dona por la difusión de historias sobre mujeres.

La alcaldesa alcaró que su asistencia a la ceremonia se realizó sin costo para el presupuesto de la alcaldía Cuauhtémoc.