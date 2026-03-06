Blindan Palacio Nacional con vallas previo a la marcha del 8M en la Ciudad de México

A dos días de la marcha por el Día Internacional de la Mujer, autoridades comenzaron a instalar vallas metálicas alrededor de Palacio Nacional, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, como parte de las medidas preventivas ante la movilización del 8 de marzo.

Personal de seguridad y trabajadores colocaron estructuras metálicas en el perímetro del edificio histórico y en zonas aledañas del Zócalo capitalino. Las barreras, de más de dos metros de altura, buscan resguardar el inmueble y otros edificios de posibles daños durante las protestas convocadas para este fin de semana.

Las protecciones también fueron colocadas frente a la Catedral Metropolitana y en áreas cercanas a la plaza principal, donde tradicionalmente concluye la movilización feminista en la capital del país. Cada año miles de mujeres participan en la marcha para exigir el fin de la violencia de género y justicia para víctimas de feminicidio.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, explicó días antes que la instalación de vallas tiene el objetivo de evitar confrontaciones entre manifestantes y elementos de seguridad. De acuerdo con la mandataria, la medida busca reducir riesgos tanto para las participantes como para las policías que suelen resguardar las movilizaciones.

El gobierno federal señaló que estas acciones se han aplicado en años recientes durante manifestaciones masivas, particularmente en la marcha del 8M, debido a que en algunas ocasiones se han registrado daños a edificios públicos y monumentos históricos.

La marcha del 8 de marzo en la capital está prevista para iniciar por la mañana con distintos contingentes que se concentrarán en puntos como el Ángel de la Independencia, el Monumento a la Revolución y la Glorieta de las Mujeres que Luchan, para después avanzar hacia el Zócalo de la Ciudad de México.