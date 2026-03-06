Capturan a colombianos que extorsionan a través de préstamos “gota a gota”

Detenidos Extorsionadores "gota a gota" detenidos. (SSC)

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a Juan Jeferson Patiño de 21 años de edad, de nacionalidad colombiana, y a Ana Luz Ruiz García de 32 años de edad, de origen mexicano, quienes forman parte de un grupo delictivo integrado principalmente por ciudadanos extranjeros, que se dedica a otorgar préstamos informales conocidos como “gota a gota”.

Esta modalidad de préstamo tiene que ver con cobros excesivos y extorsiones, en la Ciudad de México, así como en 12 entidades del país.

Además, en la alcaldía Benito Juárez, fueron detenidos Julio Gabriel García de 24 años, y Marlyn Dahiana Arango Muñoz, de 28 años ciudadana colombiana, integrantes del mismo grupo delictivo.

El despliegue se realizó en seguimiento a una carpeta de investigación referente a un grupo delictivo proveniente de Colombia, dedicado a la venta de droga y extorsiones en las alcaldías Coyoacán, Iztapalapa, Tláhuac y Álvaro Obregón, así como en el Estado de México.

Los agentes ubicaron un inmueble localizado en la calle Técnicos y Manuales, en la colonia Área Federal Fave Sedena, en dicha demarcación, donde operaban dichos criminales.

Como resultado de esta acción, los oficiales aseguraron 11 pequeñas bolsas de plástico transparentes que contenían un vegetal verde y seco con marihuana, una lap top, cuatro teléfonos celulares, una libreta con anotaciones, así como 10 tarjetas publicitarias para obtener préstamos de dinero.

Además, fueron detenidos Jeferson Patiño de 21 años de edad, de nacionalidad colombiana y Ana Luz Ruiz García.

La propiedad quedó sellada y junto con lo asegurado, se encuentra bajo resguardo policial mientras continúan las indagatorias.

Además, en la calle en Serafín Olarte, de la colonia Independencia, en la alcaldía Benito Juárez, personal de la SSC detuvo Julio Gabriel García de 24 años, y Marlyn Dahiana Arango Muñoz, integrantes del mismo grupo delictivo dedicado a los cobros de extorsiones bajo la modalidad “gota a gota”

Al realizarles una revisión, les aseguraron 55 bolsitas con marihuana, 63 envoltorios con cocaína en piedra, un arma de fuego corta con tres cartuchos útiles, tres teléfonos celulares y dinero en efectivo.