CDMX organizará jornadas ambientales por Día Internacional de la Mujer en tres espacios naturales

GCDMX GCDMX (La Crónica de Hoy)

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) informó que realizará el próximo 14 de marzo una jornada ambiental gratuita en distintas áreas naturales de la capital, con actividades orientadas a fomentar la reflexión sobre la igualdad de género y el respeto, así como a reconocer el papel de las mujeres en la conservación del entorno.

Las actividades serán coordinadas por la Dirección General del Sistema de Áreas Naturales Protegidas y Áreas de Valor Ambiental y se desarrollarán en tres sedes de la ciudad, donde se ofrecerán recorridos de naturaleza, observación de fauna silvestre, fotografía y espacios de diálogo.

Una de las sedes será el Bosque Urbano Canal Nacional, donde a partir de las 7:00 horas se realizará la actividad “Mujeres al vuelo, alas en libertad”. El encuentro busca promover la reflexión colectiva sobre el respeto, la igualdad y la erradicación de la violencia de género mediante recorridos de observación de aves.

Otra jornada tendrá lugar en el Área Natural Protegida Sierra de Santa Catarina, específicamente en el Parque Ecológico Yecahuizotl, donde a partir de las 8:00 horas se desarrollará la actividad “Alas libres: Es tiempo de mujeres”. En este espacio, las y los asistentes podrán participar en una sesión de observación de avifauna y recorrer el paisaje natural del lugar.

La tercera sede será el Parque Ecológico de Xochimilco, donde también a las 8:00 horas se llevará a cabo la actividad “Fotografía de naturaleza y picnic feminista”. El programa contempla un recorrido fotográfico y un taller de dibujo de aves mediante bocetos, además de espacios de diálogo sobre la violencia de género.

Las autoridades recomendaron a las personas interesadas asistir con ropa y calzado cómodos de colores neutros, gorra o sombrero, protector solar, agua y alimentos, además de binoculares en caso de contar con ellos.

Sedema informó que durante todo marzo las Áreas Naturales Protegidas y Áreas de Valor Ambiental de la ciudad también desarrollarán otros recorridos, talleres y el Foro Eco-Cultural en el Bosque de Tlalpan, por lo que invitó a la ciudadanía a consultar la programación en sus canales oficiales para registrarse previamente en las actividades.