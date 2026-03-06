CDMX se prepara para el Mundial 2026 con operativo de seguridad en sedes y zonas estratégicas

Estadio Azteca

El Estadio Azteca, de la Ciudad de México, formará parte del despliegue nacional de seguridad previsto para la Copa Mundial de la FIFA 2026, que contemplará cerca de 99 mil elementos de fuerzas del Estado y personal de seguridad privada para resguardar las sedes del torneo, entre ellas la capital del país.

Así lo informó el jefe del Centro de Coordinación Copa Mundial de Fútbol 2026, el general Román Villalvazo, quien adelantó que la estrategia de seguridad considera la conformación de tres fuerzas de tarea conjuntas, una para cada ciudad sede: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

En el caso de la capital del país, el dispositivo formará parte de este esquema coordinado que integrará a 20 mil integrantes de las Fuerzas Armadas, principalmente de la Guardia Nacional, así como a 55 mil agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, además de personal de seguridad privada. Con ello, el operativo total rondará los 100 mil elementos distribuidos en las tres sedes mundialistas.

El plan contempla el despliegue de 2 mil 100 vehículos militares, 378 vehículos civiles destinados a escoltas de delegaciones y funcionarios, así como 24 aeronaves para vigilancia aérea. También se utilizarán 33 drones de monitoreo y carpas descontaminadoras como parte de las medidas de seguridad.

Román Villalvazo explicó que durante los meses del torneo, junio y julio de 2026, las autoridades coordinarán los vuelos en zonas de libre vigilancia aérea para evitar incursiones no autorizadas. En ese sentido, se instalarán sistemas antidrones para neutralizar aparatos no registrados.

“Tendremos sistemas antidrones para la mitigación de cualquier artefacto volador que no esté en nuestra lista blanca. Invitamos a los aficionados que tienen drones a abstenerse de volarlos si no están registrados”, señaló el mando militar.

Las medidas de seguridad se concentrarán especialmente en puntos considerados estratégicos, como aeropuertos, hoteles, zonas de entrenamiento y estadios, donde se implementarán anillos de seguridad inmediata, mediata y lejana. El dispositivo también incluirá 88 perros especializados en detección de explosivos.

Cabe señalar que dicha estrategia forma parte de la preparación del país para recibir el torneo organizado por la FIFA, en el que México será sede por tercera ocasión tras las ediciones de Copa Mundial de la FIFA 1970 y Copa Mundial de la FIFA 1986.

En total, el país albergará 13 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, distribuidos entre la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. La capital será una de las sedes principales del torneo, con actividades que se extenderán más allá de los estadios hacia zonas turísticas, centros de entrenamiento y corredores de hospedaje donde se prevé la llegada de miles de aficionados internacionales.