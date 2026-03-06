Coparmex CDMX reconoce que las mujeres representan 46% de la fuerza laboral en la capital

En la capital, 487 mil mujeres trabajan por cuenta propia y 89 mil mujeres son empleadoras

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Confederación Patronal de la República Mexicana de la Ciudad de México (Coparmex CDMX) reconoció la contribución de millones de mujeres que, con su trabajo, talento y liderazgo, impulsan el desarrollo económico de nuestra capital.

La confederación destacó que las mujeres representan más del 53% de la población de la Ciudad de México, lo que significa que cerca de 5 millones de capitalinas forman parte del tejido social, económico y productivo de la ciudad.

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (INEGI, IV trimestre de 2025), las mujeres representan 46.7% de la fuerza laboral de la Ciudad de México, es decir, casi la mitad de quienes hoy sostienen la actividad económica de la capital del país.

También indica que 2.36 millones de mujeres integran la población económicamente activa de la capital y 2.28 millones de mujeres se encuentran ocupadas.

La presencia de las mujeres es particularmente fuerte en sectores clave para el dinamismo económico de la capital:

Más de 542 mil mujeres trabajan en el comercio, una de las actividades económicas más importantes para la ciudad. Además, 383 mil participan en servicios profesionales, financieros y corporativos, mientras que más de 330 mil laboran en servicios sociales como educación, salud y cuidados, sectores fundamentales para el bienestar y el desarrollo social.

En la Capital el liderazgo femenino también se refleja en el emprendimiento: 487 mil mujeres trabajan por cuenta propia y 89 mil mujeres son empleadoras.

Lo que representa que decenas de miles de negocios en la ciudad son impulsados por mujeres, generando actividad económica, oportunidades y empleo.

Asimismo, informó que 875 mil mujeres trabajan en micronegocios, que representan el corazón de la economía barrial, de los mercados públicos y de miles de emprendimientos familiares.

“Las mujeres capitalinas no solo participan en la economía: hoy son uno de sus motores principales. Su talento, liderazgo y capacidad emprendedora están presentes en miles de empresas, comercios y proyectos que todos los días impulsan el desarrollo de nuestra ciudad”, señaló Adal Ortiz Ávalos, presidente de Coparmex CDMX.

Sin embargo, también indicó que no todo es color de rosa ya que, a pesar de estos avances, los datos también muestran desafíos importantes que aún persisten en materia de equidad económica.

En la Ciudad de México, más de 919 mil mujeres ocupadas perciben ingresos de hasta un salario mínimo, lo que refleja que, aunque su participación en la economía es fundamental, muchas aún enfrentan condiciones laborales con baja remuneración.

“Si bien hoy las mujeres representan casi la mitad de la fuerza laboral de la ciudad, todavía enfrentan brechas importantes en ingresos y oportunidades. Reducir estas desigualdades no es solo una cuestión de justicia, también es una condición para que la economía de la Ciudad de México crezca con mayor fuerza”, agregó Ortiz Ávalos.

Para finalizar, el presidente de la Coparmex CDMX reiteró el compromiso con la construcción de un entorno económico que promueva la igualdad de oportunidades, el desarrollo del talento femenino, el acceso al emprendimiento, mejores condiciones laborales y una mayor participación de mujeres en posiciones de liderazgo empresarial.

“Reconocer su trabajo, impulsar su desarrollo y eliminar las brechas que aún persisten es una tarea que debe involucrar a empresas, gobierno y sociedad; la economía de la capital no se entiende sin las mujeres que todos los días la hacen posible”.