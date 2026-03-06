DIF Tlalnepantla realiza jornada de salud y diálogo comunitario en El Mirador

Con el objetivo de acercar servicios médicos y escuchar de manera directa las necesidades de la población, el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Tlalnepantla llevó a cabo una jornada de salud en la comunidad de El Mirador, donde además se realizó un diálogo circular con vecinas y vecinos de la zona.

Durante la actividad, personal del DIF brindó diversos servicios orientados al cuidado de la salud y el bienestar de las familias, al tiempo que se generó un espacio de conversación para que la comunidad pudiera expresar sus inquietudes, necesidades y propuestas.

De acuerdo con autoridades municipales, estas jornadas buscan acercar los servicios públicos a las colonias, especialmente a aquellas donde la población requiere mayor atención en temas de salud, asistencia social y apoyo comunitario.

Además de la atención médica, uno de los momentos centrales de la jornada fue el diálogo circular con los habitantes, en el que vecinas y vecinos compartieron directamente sus demandas relacionadas con servicios públicos, atención social y otras necesidades de la comunidad.

Este ejercicio de participación ciudadana permitió que autoridades y personal del DIF escucharan de primera mano las inquietudes de la población, con el propósito de canalizar las solicitudes y buscar soluciones a los problemas planteados.

Durante la jornada, los asistentes destacaron la importancia de que este tipo de actividades se realicen dentro de las comunidades, ya que facilitan el acceso a servicios que en ocasiones resultan difíciles de obtener debido a la distancia o a la falta de información.

Autoridades del DIF señalaron que estas acciones forman parte de una estrategia para fortalecer el contacto directo con la ciudadanía y mejorar la atención que reciben las familias del municipio.

Asimismo, indicaron que el trabajo comunitario permite detectar de manera más precisa las problemáticas que enfrentan los habitantes, lo que ayuda a diseñar programas y apoyos más acordes con las necesidades reales de cada colonia.

La jornada realizada en El Mirador forma parte del compromiso del presidente municipal de Tlalnepantla, Raciel Pérez Cruz, de mantener una administración cercana a la gente y de impulsar iniciativas que beneficien directamente a la población.

En ese sentido, el gobierno municipal ha señalado que continuará promoviendo actividades que combinen servicios sociales, atención médica y espacios de diálogo, con el objetivo de fortalecer el bienestar de las comunidades.

Vecinas y vecinos que participaron en el encuentro expresaron su agradecimiento por la realización de estas jornadas, ya que consideran que permiten ser escuchados por las autoridades y recibir atención sin tener que trasladarse a otras zonas del municipio.