Edomex: Han aplicado 1.2 millones de dosis contra sarampión en 19 días

Aplica Gobierno del EdoMéx 1.2 millones de dosis contra sarampión en 19 días como parte de Estrategia Nacional

El Gobierno del Estado de México informó que, del 12 de febrero al 2 de marzo, aplicó un total de un millón 277 mil 753 dosis de vacunas contra sarampión, como parte de la Estrategia Nacional de Atención a esta enfermedad; con ello, la entidad mexiquense se colocó en el primer lugar en el país en el número de inmunizaciones durante este periodo.

Con estas medidas, la entidad anunció que mantiene tasa cero de fallecimientos y 174 casos confirmados durante 2026, cifra por debajo de la media nacional, ya que el Estado de México registra 0.98 casos por cada 100 mil habitantes, mientras que la media nacional es de 4.30.

Macarena Montoya, Secretaria de Salud estatal, señaló que el compromiso de la Gobernadora Delfina Gómez coloca el bienestar de las y los mexiquenses como una prioridad, con especial atención a la población estudiantil.

Desde el 9 de febrero, la Secretaría de Salud recomendó el uso correcto de cubrebocas en espacios cerrados y la instalación de filtros sanitarios, acciones que permiten la detección de casos y contener contagios.

Añadió que el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) mantiene jornadas permanentes de vacunación en todo el territorio estatal, incluso los fines de semana, con el objetivo de acercar los biológicos a comunidades alejadas y garantizar cobertura en la población.

En total, en el Estado de México se han aplicado 2.7 millones de dosis desde 2025. Autoridades de salud reiteran el llamado a la población a acudir a las unidades médicas de primer nivel para recibir la vacuna contra sarampión o completar el esquema básico.