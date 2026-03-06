Encabeza alcaldesa de Huixquilucan rankings nacionales de aprobación

La presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras Carrasco, se mantiene como la alcaldesa mejor evaluada tanto en el Estado de México como a nivel nacional, de acuerdo con los resultados de diversas encuestas correspondientes al mes de febrero. Este posicionamiento, según informó la propia edil, es consecuencia de la labor permanente que realiza su administración para atender las demandas ciudadanas con un enfoque humanista y cercano a la población.

Durante la ceremonia de entrega de la repavimentación con concreto hidráulico de la calle 14 de febrero, en la colonia Ampliación Palo Solo, la alcaldesa Romina Contreras compartió con los asistentes las cifras de las distintas casas encuestadoras que la colocan en los primeros lugares. Detalló que en las mediciones de Demoscopia Digital, Gobernarte, La Encuesta MX y Statistical Research Corporation obtuvo porcentajes de aprobación de 70.1, 66.5, 61.1 y 63.8 por ciento respectivamente, ubicándose en la primera posición a nivel estatal, mientras que en el ranking de Trending Poll alcanzó 83.5 por ciento, lo que la sitúa como la mejor evaluada de todo el país.

“A 51 meses del inicio de mi primera administración, continuamos encabezando la mayor parte de los rankings nacionales y estatales que miden la aprobación ciudadana de los gobernantes. Esto no es casual, es el resultado de un trabajo 24/7 que realizan cada una de las áreas del Gobierno de Huixquilucan para escuchar, atender y resolver las necesidades de la población”, expresó la alcaldesa, quien agregó que en estos cuatro años de gestión se ha mantenido una aprobación constante de entre 60 y 70 por ciento.

De acuerdo con los resultados publicados por Trending Poll, la mandataria local obtuvo 83.5 por ciento de respaldo popular, lo que refleja la priorización de rubros como servicios públicos, seguridad, educación y salud durante su administración. Por su parte, Demoscopia Digital le otorgó 70.1 por ciento de aprobación, con lo que encabeza el listado de alcaldes incluidos en ese estudio específico.

La agencia consultora Gobernarte, en su ranking de alcaldes del Estado de México, colocó a Contreras Carrasco en primer lugar con 66.5 por ciento de aprobación ciudadana, posición con la que también lidera el grupo de las tres mujeres alcaldesas con mejor desempeño en la entidad. En tanto, La Encuesta MX le asignó 61.1 por ciento de respaldo, ubicándola como la número uno entre los presidentes municipales mexiquenses y dentro del Top cinco a escala nacional.

La encuestadora Statistical Research Corporation situó igualmente a Romina Contreras en la primera posición con una calificación de 63.8 por ciento, lo que la consolida como la mejor evaluada del Estado de México. Con estos resultados, Huixquilucan acumula 24 ocasiones en el primer lugar a nivel nacional y 51 veces consecutivas en esta misma posición dentro de la entidad mexiquense, lo que ratifica el liderazgo que la alcaldesa ha mantenido durante sus dos gestiones al frente del municipio.

En el marco de esta gira de trabajo, la presidenta municipal inauguró la repavimentación de la calle 14 de febrero, obra que abarcó 617 metros cuadrados con concreto hidráulico y representó una inversión superior al millón de pesos. Destacó que este tipo de acciones forman parte del compromiso asumido desde hace una década por el gobierno local para mejorar la movilidad en las distintas zonas y transformar la imagen urbana del territorio.

“Es una repavimentación con concreto hidráulico, esto se traduce en que va a durar muchos años, la plusvalía de sus inmuebles subirá y esto es gracias a las finanzas sanas que maneja este Gobierno y que nos permite hacer más obra en todo el municipio”, puntualizó la alcaldesa ante los vecinos reunidos.

Norberto Hernández Medrano, vecino de Ampliación Palo Solo, agradeció en nombre de la comunidad la atención recibida por parte de las autoridades municipales y destacó que la calle, originalmente construida por los propios habitantes, presentaba ya un deterioro significativo. Señaló que la rehabilitación no solo incrementa la plusvalía de las viviendas, sino que también aporta mayor seguridad y facilita el tránsito vehicular en la zona.