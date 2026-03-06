Evacúan a 600 alumnos por presunta fuga de gas cerca de la Glorieta de Cibeles en la Roma

Alrededor de 600 alumnos fueron evacuados de tres escuelas en la colonia Roma, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, luego de reportarse una presunta fuga de gas en las inmediaciones de la Glorieta de Cibeles.

De acuerdo con los primeros reportes, personal de emergencia acudió al lugar tras recibir el aviso de un fuerte olor a gas en la zona, lo que activó protocolos de seguridad para evitar riesgos a estudiantes, docentes y personal escolar.

¿Por qué evacuaron las escuelas en la colonia Roma?

Ante la posibilidad de una fuga de gas, autoridades y cuerpos de emergencia decidieron desalojar de forma preventiva a estudiantes de tres planteles educativos cercanos al punto donde se detectó el olor.

Los aproximadamente 600 alumnos fueron trasladados a zonas seguras, mientras se realizaban revisiones en la red de gas y en establecimientos cercanos para localizar el origen del posible escape.

Autoridades revisan la zona

Elementos de protección civil y personal especializado realizaron inspecciones en la zona de la Glorieta de Cibeles para descartar riesgos mayores.

Hasta el momento no se ha confirmado el origen exacto del olor a gas ni se reportan personas lesionadas, aunque las autoridades mantienen un operativo de revisión para garantizar la seguridad en el área.