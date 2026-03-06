Gobierno del Edomex da subsidios, condonaciones y meses sin intereses en trámites vehiculares durante marzo

El Gobierno del Estado de México informó que los propietarios de automóviles y motocicletas pueden acceder a un programa de subsidios, condonaciones y facilidades de pago para regularizar sus obligaciones vehiculares, a fin de reducir el costo de los trámites y fomentar que los contribuyentes se pongan al corriente.

A través de la Secretaría de Finanzas estatal se detalló que uno de los principales beneficios es el subsidio de hasta 100 por ciento en el pago de la tenencia para determinados vehículos, así como la condonación de adeudos acumulados de años anteriores. Durante marzo también se añadió la opción de pagar en tres o seis meses sin intereses con tarjetas de crédito participantes.

El subsidio en tenencia aplica para automóviles con un valor de hasta 638 mil pesos y motocicletas de hasta 250 mil pesos, IVA incluido. De acuerdo con la dependencia, el beneficio está dirigido a propietarios de vehículos con placas expedidas en 2021 y años posteriores. En el caso de placas emitidas en 2020, el apoyo será de 50 por ciento.

Para acceder al subsidio es necesario que el propietario sea persona física residente en el Estado de México, que esté al corriente en sus pagos o regularice sus adeudos y cubra el refrendo correspondiente a 2026, cuyo costo es de 990 pesos para automóviles y 731 pesos para motocicletas. El programa estará vigente hasta el 6 de abril de 2026.

La Secretaría de Finanzas también informó que quienes tengan vehículos con placas de otras entidades podrán obtener un subsidio de 100 por ciento en el pago de la tenencia, además de la condonación total del Impuesto sobre la Adquisición de Vehículos Automotores Usados (ISAVAU). Según datos oficiales, más de 74 mil propietarios ya se han beneficiado de este esquema.

El pago puede realizarse mediante una línea de captura que se genera al ingresar el número de placa en el portal de tenencia del gobierno estatal. El formato de pago puede cubrirse en línea o en más de cinco mil puntos autorizados, entre ellos bancos, supermercados, tiendas de conveniencia y farmacias.

Adicionalmente, el gobierno estatal indicó que las personas que realicen el trámite de reemplacamiento antes del 31 de agosto de 2026 podrán acceder a diversas condonaciones de adeudos de años anteriores.

En el caso de placas expedidas en 2021 o posteriores, se otorgará el 100 por ciento de condonación en tenencia, refrendo y recargos correspondientes a 2024 y años previos, siempre que se paguen los ejercicios 2025 y 2026. Para placas de 2020 o anteriores, se condonarán los adeudos de tenencia, refrendo y recargos correspondientes a 2021, 2022 y 2023.

Los trámites pueden realizarse a través del Portal de Servicios al Contribuyente o en los 33 Centros de Servicios Fiscales instalados en la entidad. Las autoridades también recomendaron evitar la contratación de gestores o intermediarios, al señalar que los procedimientos pueden realizarse directamente por internet sin costo adicional.