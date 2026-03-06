IECM realiza mesa de diálogo en Iztapalapa sobre violencia política contra las mujeres

La actividad buscó explicar el marco legal de la violencia política de género y recoger experiencias de mujeres de pueblos y barrios originarios

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) realizó una Mesa de Diálogo Intercultural sobre violencia política contra las mujeres en razón de género en la alcaldía Iztapalapa, a fin de fortalecer las capacidades de participación política y comunitaria de mujeres de pueblos y barrios originarios.

La actividad se llevó a cabo en la Utopía Meyehualco y se realizó en cumplimiento de la sentencia SCM-JDC-0089/2025 emitida por la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El encuentro buscó promover el reconocimiento, la prevención y la denuncia de la violencia política contra las mujeres, además de incorporar una perspectiva intercultural, de género y de derechos humanos.

La jornada se desarrolló en tres etapas. Las dos primeras estuvieron dedicadas a la exposición de elementos básicos de la perspectiva de género y del marco mínimo sobre violencia política contra las mujeres en razón de género. La tercera consistió en un diálogo colectivo en el que las participantes compartieron experiencias relacionadas con este tipo de violencia.

Durante las exposiciones se explicó que la violencia política contra las mujeres en razón de género se define legalmente como cualquier acción u omisión que tenga como objetivo o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres, ya sea como candidatas o en el desempeño de un cargo público.

También se señaló que este tipo de violencia puede manifestarse de diversas formas, entre ellas física, verbal, simbólica, económica o sexual, y que suele dirigirse a las mujeres por el hecho de serlo, al reproducir estereotipos de género o generar impactos diferenciados. En ese contexto, se subrayó la importancia de distinguir entre la crítica legítima al desempeño público y aquellas expresiones basadas en prejuicios o roles de género que constituyen violencia.

Además, se explicó la competencia de las autoridades electorales para atender estos casos tanto en el ámbito federal como local, incluido el papel del IECM en la sustanciación de procedimientos administrativos sancionadores y la intervención de los tribunales electorales en la determinación de responsabilidades.

Durante el espacio de diálogo, las asistentes compartieron experiencias sobre su participación en cargos comunitarios y procesos electivos, además de señalar situaciones que identifican como posibles manifestaciones de violencia política en sus comunidades y los obstáculos que enfrentan para ejercer plenamente sus derechos.