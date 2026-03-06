Mujeres representan 42% de la plantilla laboral del Metro de la CDMX

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que actualmente 5 mil 782 mujeres forman parte de su plantilla laboral, lo que representa cerca del 42 por ciento del total de trabajadores del organismo.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la institución destacó el crecimiento de la participación femenina en distintas áreas, incluidas aquellas de carácter técnico y operativo. De acuerdo con el STC, la presencia de mujeres en el Metro ha aumentado a lo largo de los 56 años de operación del sistema, con una incorporación gradual en labores que requieren especialización y capacitación técnica.

En la actualidad, es cada vez más frecuente encontrar trabajadoras con formación universitaria, así como con estudios de posgrado, que se desempeñan en distintos ámbitos del sistema de transporte.

En las áreas técnicas, el organismo señaló que 124 mujeres realizan tareas especializadas relacionadas con el mantenimiento de vías, instalaciones fijas y material rodante, es decir, trenes. También se registra un crecimiento en la participación femenina dentro del área de transportación.

La incorporación de mujeres como operadoras de trenes comenzó en la década de 1980, cuando un primer grupo de trabajadoras fue capacitado para conducir convoyes. Actualmente el Metro cuenta con 661 conductoras. Además, 48 mujeres se desempeñan como reguladoras o jefas de regulación de trenes, mientras que 312 ocupan cargos de inspectoras jefas de estación y 487 trabajan como supervisoras de línea.

En el área de atención al público, el sistema reportó que 2 mil 280 mujeres laboran en taquillas, donde han recibido capacitación para adaptarse a los cambios tecnológicos en los sistemas de cobro del transporte.

Además, mil 389 trabajadoras desempeñan funciones administrativas y 342 forman parte de las áreas de seguridad institucional del STC, que incluyen vigilancia, protección civil y seguridad industrial e higiene.

El organismo también destacó la participación femenina en las corporaciones de la Policía Auxiliar y de la Policía Bancaria e Industrial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que colaboran en labores de resguardo y vigilancia dentro de la red del Metro, así como en las tareas de limpieza de las instalaciones.

El Metro señaló que las mujeres también ocupan cargos de responsabilidad dentro de la estructura administrativa del organismo, incluidos puestos de subdirección, gerencias, subgerencias y coordinaciones de área. En total, el STC cuenta con una plantilla cercana a los 13 mil 800 trabajadores.

Como parte de las actividades por el Día Internacional de la Mujer, el área de Cultura Metro anunció una agenda cultural durante marzo que incluye exposiciones plásticas en vitrinas de la red, funciones de cine en la sala de Zapata de la Línea 12, presentaciones musicales y actividades artísticas en el Museo del Metro, ubicado en la estación Mixcoac.

También se contempla un conversatorio y la presentación del libro “Mujeres de mala reputación”, que se realizará en la glorieta de Insurgentes de la Línea 1.

El STC indicó que, además de la participación laboral, el sistema mantiene acciones orientadas a la seguridad de las usuarias, como la asignación de espacios exclusivos para mujeres y niñas en andenes y vagones, con el objetivo de promover traslados libres de violencia dentro de la red.