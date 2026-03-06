Nuevo recinto en San Juan de Aragón albergará pareja reproductiva de lobo mexicano

Esta acción forma parte del Programa de Conservación Binacional de esta especie que se desarrolla entre México y Estados Unidos

El Centro de Conservación de la Vida Silvestre de San Juan de Aragón incorporó un nuevo recinto destinado a albergar una pareja reproductiva de lobo mexicano, parte del Programa de Conservación Binacional de esta especie que se desarrolla entre México y Estados Unidos.

La Dirección General de Zoológicos y Conservación de la Fauna Silvestre de la Ciudad de México informó que el espacio fue rehabilitado y adaptado para atender los requerimientos del programa, con el objetivo de fortalecer las estrategias orientadas a asegurar poblaciones sanas y viables del lobo mexicano a largo plazo.

Los Centros de Conservación de la Vida Silvestre de Chapultepec, San Juan de Aragón y Los Coyotes participan de manera ininterrumpida desde 1978 en este programa binacional. Como resultado de estos trabajos se han registrado 200 nacimientos de la especie bajo cuidado profesional, lo que ha contribuido a los esfuerzos de recuperación del lobo mexicano. En 2019, la especie fue reclasificada al pasar de la categoría de “probablemente extinto en vida silvestre” a “en peligro de extinción”.

La incorporación de la nueva pareja se deriva de acuerdos alcanzados durante la XXXI Reunión Binacional México–Estados Unidos del Programa para la Recuperación del Lobo Mexicano, realizada del 30 de julio al 2 de agosto de 2025 en el Centro de Conservación de la Vida Silvestre de Chapultepec. En ese encuentro se emitieron recomendaciones para el movimiento nacional e internacional de ejemplares durante la temporada reproductiva 2025–2026.

En ese marco, la Dirección General de Zoológicos y Conservación de la Fauna Silvestre fue solicitada para recibir una de las tres parejas reproductivas activas de este año, la cual fue instalada en un recinto ubicado fuera de la vista de los visitantes dentro del centro de San Juan de Aragón.

La nueva pareja está integrada por un macho proveniente del Santuario Extinción Cero y una hembra del Centro de Conservación de la Vida Silvestre de Los Coyotes. Las autoridades esperan que durante la actual temporada reproductiva pueda registrarse una nueva camada.

El recinto rehabilitado cuenta con dos casetas nocturnas, una madriguera, bebederos y un entorno natural que busca favorecer el comportamiento propio de la especie. Además, el espacio está sujeto a vigilancia permanente y manejo médico veterinario especializado.

Finalmente, Sedema informó que la rehabilitación fue financiada por la Fundación Coppel a través del Fideicomiso ProZoo. Con esta adecuación, el Centro de Conservación de la Vida Silvestre de San Juan de Aragón dispone ahora de dos espacios de reproducción fuera de la vista del público y uno adicional visible para visitantes.