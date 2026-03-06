Proponen garantizar seguridad social para el gremio cinematográfico y audiovisual

Mujeres en la Producción Audiovisual ( Caleb Oquendo)

El Partido Verde en el Congreso de la Ciudad de México presentó una iniciativa para impulsar una reforma a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley del Seguro Social, con el objetivo de garantizar el acceso efectivo a la seguridad social para las personas trabajadoras del sector audiovisual, como actores, actrices y demás personal artístico.

La promovente de la iniciativa fue la diputada Rebeca Peralta, también presidenta de la Comisión de Derechos Culturales del Congreso local, quien explicó que la propuesta plantea reconocer las particularidades del trabajo artístico, que con frecuencia se desarrolla bajo esquemas de contratación por proyecto, función o temporada.

Lo anterior dificulta que quienes participan en la industria cinematográfica y audiovisual puedan acceder a prestaciones laborales y a servicios de salud.

Peralta señaló que la iniciativa busca establecer la obligación de que las empresas productoras y quienes contraten talento artístico registren a las y los trabajadores ante el sistema de seguridad social durante el tiempo que dure cada proyecto, garantizando así su protección en materia de salud, riesgos de trabajo y derechos laborales.

También se reducirá la informalidad

Asimismo, pretende reducir la informalidad que existe en el sector cultural y audiovisual, dignificar el trabajo artístico y asegurar condiciones laborales acordes con el principio de trabajo digno, reconociciendo que la intermitencia del empleo en esta industria no debe ser un obstáculo para el acceso a derechos laborales y de protección social.

La legisladora destacó que la Ciudad de México concentra una parte importante de la producción cultural y audiovisual del país, por lo que avanzar en la protección laboral del gremio artístico también contribuye al fortalecimiento de la industria cultural y creativa de la capital.

La iniciativa será remitida a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para su análisis, discusión y eventual aprobación.