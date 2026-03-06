Vallas en el Centro Histórico, previo al 8M, símbolo de barrera del GCDMX contra mujeres: PAN

Blindan Palacio Nacional con vallas previo a la marcha del 8M en la Ciudad de México

La instalación de muros y vallas en el Centro Histórico de la Ciudad de México, previo al Día Internacional de la Mujer, es más que una medida de contención, es el símbolo de la barrera que el Gobierno de Morena ha decidido poner frente al dolor y a la exigencia de justicia de las mujeres.

Así lo consideró la diputada local del PAN, Claudia Pérez Romero, quien lamentó el nivel de intolerancia de la presidenta tras haber amurallado Palacio Nacional.

“Así han sido todos los años, Morena con López Obrador y ahora Morena con Claudia Sheinbaum, le dan la espalda a las mujeres que de manera legítima exigen justicia”, señaló.

Pérez Romero explicó que mientras el Gobierno levanta muros y estructuras para bloquear a las mujeres este domingo, “seguimos desprotegidas y en estos primeros meses del año, los homicidios y feminicidios han vuelto a encender alarmas”.

Criticó que siempre la respuesta institucional, parece concentrarse más en contener la protesta que frenar la violencia y crear política pública para las mujeres.

Agregó que cada peso destinado para vallas, operativos, muros y encapsular a mujeres en este 8M, así como a distintas expresiones de la marcha, se compartan o no, podrían invertirse en acciones reales para salvar vidas.

“Investigación, atención, refugios y acciones para víctimas del delito. Además se requieren de más policías capacitados y justicia pronta. Las mujeres no necesitan muros, necesitamos seguridad”, mencionó.

La panista llamó al Gobierno federal a desmontar las estructuras y aceptar la realidad que viven las mujeres en materia de inseguridad y violencia.

“Que el Gobierno acepte la crisis que vivimos a diario a las mujeres y nos ofrezca política pública seria”.