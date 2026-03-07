Brigadas BJ, iniciativa para acercar servicios a la comunidad

Buscan acercar los servicios a la población

El alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza, impulsa las Brigadas BJ, una iniciativa que se implementa en cada una de las colonias de la alcaldía Benito Juárez buscando el bienestar de la comunidad.

El alcalde detalló que una de las prioridades de su gobierno es acercar algunos de los servicios que ofrece la alcaldía Benito Juárez a toda la población.

“Sabemos que a veces hay circunstancias que hacen difícil que la gente se traslade, por eso, hemos impulsado las Brigadas BJ, donde directamente llevamos a las colonias servicios gratuitos que van desde temas de salud hasta manualidades y asesorías”, precisó.

Además, aseguró que durante su administración continuará mejorando la oferta para poder estar cada vez más cerca de las y los habitantes.

Durante la más reciente jornada, realizada en el Centro Urbano Presidente Alemán (CUPA), ubicado en la colonia Del Valle Sur, los residentes de Benito Juárez recibieron de manera gratuita diversos servicios, entre ellos toma de signos vitales, medición de presión arterial y glucosa, así como orientación jurídica y psicológica.

Además, se impartieron talleres de manualidades, cerrajería, reparación de calzado y cableado de electrodomésticos, aplicación de gelish para uñas y asesoría para crear un huerto en casa. También se realizaron exámenes de la vista y, los vecinos que solicitaron lentes, pudieron adquirir sus armazones a costos muy accesibles.

Marco Antonio Martínez, líder coordinador de proyecto de Brigadas Comunitarias, señaló que estas acciones permiten generar una cercanía mayor entre autoridades y vecinos.

“Llevamos servicios a la comunidad, esto ayuda a fortalecer el vínculo de los ciudadanos con la alcaldía. Así demostramos el trabajo que está haciendo el alcalde Luis Mendoza de tener cercanía con su ciudadanía. Estos servicios benefician a nuestros vecinos, se sienten más contentos, más acogidos por la alcaldía y se van con un muy buen sabor de boca”, manifestó el funcionario.

Juana Osorio, residente de la colonia Portales Sur, acude constantemente a las brigadas y destaca que, otra de las virtudes de esta iniciativa es que fomentan la convivencia vecinal y se estrechan los lazos entre la comunidad de Benito Juárez.

“Vecinos, vengan a las Brigadas BJ, se entretiene uno mucho aquí. Van a encontrar servicios para toda la familia, de diferentes áreas, diferentes ayudas. Felicito al alcalde por cómo está llevando la alcaldía muy bien, estoy contenta con las brigadas”, afirmó la vecina.

Con estas acciones, la alcaldía Benito Juárez continúa generando iniciativas en favor de la comunidad, llevando servicios a cada punto de la demarcación, siempre buscando las mejores condiciones de vida para los benitojuarenses.