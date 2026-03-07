Canaco pide realizar la manifestación pacífica en el “Día Internacional de la Mujer”

Canaco exhorta a las autoridades a prevenir actos de violencia en la marcha 8M

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco) manifestó su respeto hacia la movilización que se realizará este 8 de marzo y reconoció el derecho de las mujeres a manifestarse para exigir igualdad, seguridad y una vida libre de violencia.

El organismo empresarial señaló que las agresiones y los feminicidios que continúan registrándose en el país, representan una problemática que no puede ignorarse y que requiere la participación conjunta de todos los sectores de la sociedad para su atención.

De acuerdo con la cámara, las mujeres desempeñan un papel fundamental en la vida económica y social de la entidad al representar el 51 por ciento de la población: el 45 por ciento de la fuerza laboral, el 48.3 por ciento de las personas trabajadoras en los sectores de comercio y servicios, y el 30 por ciento de los hogares tienen a una mujer como jefa de familia.

Pese a estos indicadores, el organismo consideró que los avances en el desarrollo económico, social y político de las mujeres aún resultan insuficientes, por lo que hizo un llamado a gobiernos, academia y sociedad para fortalecer políticas públicas que promuevan condiciones reales de equidad. Por ello, reiteró su compromiso con la construcción de entornos laborales dignos, seguros e igualitarios, al tiempo que expresó su respeto al derecho a la manifestación pacífica.

La Canaco declaró que confía en que la jornada del 8 de marzo se desarrollará en un ambiente de respeto y convivencia cívica que permita la libre expresión social sin afectar las actividades económicas que generan empleo para miles de familias.

Asimismo, la organización empresarial exhortó a las autoridades a prevenir actos de violencia, investigar cualquier hecho de vandalismo y garantizar que la actuación de las fuerzas de seguridad se realice con apego a los protocolos de uso legítimo de la fuerza y al respeto de los derechos humanos.

Finalmente, la Canaco CDMX reafirmó su disposición para colaborar con autoridades y sociedad en la construcción de una sociedad más equitativa, segura y con mayores oportunidades para todas las personas.

La Crónica de Hoy 2026