Congreso del Edomex avanza en reformas para la protección y derechos de las mujeres

El Congreso del Estado de México comunicó que ha impulsado una serie de reformas y acciones legislativas orientadas a fortalecer la protección de los derechos de las mujeres, combatir las distintas formas de violencia de género y promover la igualdad sustantiva en la entidad.

Desde su instalación el 4 de septiembre de 2024, la LXII Legislatura Estatal ha aprobado modificaciones legales que buscan derribar barreras estructurales que limitan el acceso de las mujeres a la justicia. Entre estas acciones destacan la tipificación del delito de acecho o “stalking”, el incremento de sanciones por abuso y hostigamiento sexual, así como la creación de mecanismos para sancionar la difusión de contenido sexual manipulado mediante inteligencia artificial.

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, que se celebra el 8 de marzo bajo el lema “Derechos, justicia y acción #PorYParaTodas”, el Poder Legislativo estatal destacó los avances en la construcción del marco jurídico que garantice la integridad y seguridad de las mexiquenses.

Entre las reformas aprobadas resalta la creación del juzgado LIBRE (Libertad, Igualdad, Bienestar, Redes y Emancipación) ), un órgano especializado encargado de emitir órdenes y medidas de protección inmediata para mujeres víctimas de violencia. Este juzgado también establece obligaciones para autoridades estatales y municipales a fin de prevenir, atender y erradicar este problema.

Asimismo, el congreso local avaló la despenalización del aborto hasta las 2 semanas de gestación y reforzó las obligaciones del Estado para brindar la protección de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, así como la atención con perspectiva de género en las instituciones públicas.

En materia penal, las reformas contemplan penas de hasta 20 años de prisión por abuso sexual y hasta nueve años por hostigamiento sexual, además de que estos delitos deberán perseguirse de oficio. También se establecieron sanciones de hasta ocho años de prisión para quienes cometan violencia vicaria, es decir, cuando una persona utilice a hijas, hijos o familiares para causar daño a una mujer.

El Poder Legislativo también aprobó castigos de hasta cinco años de prisión por la creación y difusión no consentida de imágenes, audios o videos de contenido sexual manipulados mediante inteligencia artificial, así como sanciones económicas para quienes incurran en esta conducta.

Adicionalmente, se retiraron exenciones de responsabilidad a quienes encubran a personas investigadas o vinculadas a proceso por feminicidio, lo que podría derivar en penas de hasta 12 años de prisión.

Entre otras medidas, se autorizó la creación de un Sistema Estatal de Cuidados con el objetivo de reconocer y revalorizar el trabajo de cuidados, que en muchos casos recae en las mujeres.

El congreso mexiquense también emitió exhortos a los 125 ayuntamientos de la entidad para garantizar el principio de paridad en la designación de titulares de áreas de gobierno, así como para ejercer los recursos destinados a atender las declaratorias de alerta de violencia de género por feminicidio y desaparición.

Actualmente, diversas iniciativas continúan en análisis en comisiones legislativas, entre ellas propuestas para fortalecer la atención al cáncer de mama, mejorar las condiciones de salud menstrual, sancionar ataques con sustancias químicas y establecer refugios para mujeres víctimas de violencia y sus hijas e hijos.

