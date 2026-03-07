Huixquilucan realiza campaña e salud visual con revisiones gratuitas

Jornada visual Huixquilucan

Con el objetivo de promover el cuidado de la vista y detectar oportunamente enfermedades oculares, el gobierno municipal de Huixquilucan puso en marcha una campaña de salud visual que se realiza en la explanada municipal.

La jornada se lleva a cabo del 16 de febrero al 9 de marzo en un horario de 10:00 a 15:00 horas, donde especialistas brindan distintos servicios de revisión y diagnóstico para prevenir y atender padecimientos relacionados con la salud ocular.

Entre los servicios que se ofrecen se encuentran:

Detección de cataratas, glaucoma, estrabismo, retinopatía diabética e hipertensiva metabólica, conjuntivitis, blefaritis, queratitis y síndrome de ojo seco.

Identificación de alteraciones en la retina y en la musculatura extrínseca del ojo.

Optometría general y pediátrica.

Clínica de ortoptia.

Contactología.

Diagnóstico de ametropías.

Las autoridades municipales informaron que las personas interesadas en recibir mayor información sobre esta campaña pueden comunicarse al teléfono 55 2595 7050, extensión 1211.

