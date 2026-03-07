Manifestantes iraníes en CDMX prenden fuego al dios Baal y exigen paz en Medio Oriente

Manifestantes iraníes en CDMX (José Méndez/EFE)

Alrededor de 60 activistas y miembros de la comunidad iraní prendieron fuego este sábado a una figura que aludía al antiguo dios semita Baal en las inmediaciones de la embajada de Estados Unidos en México para exigir, entre rezos, el cese a la guerra en Medio Oriente.

Entre figuras de cartón del presidente estadounidense Donald Trump y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, los manifestantes se reunieron desde las 11:00 en la alcaldía Miguel Hidalgo para repudiar la “guerra ilegal” contra la República Islámica, según indicaban los carteles que portaban los manifestantes.

Desde que fue convocada esta protesta, los organizadores (en su mayoría iraníes) advirtieron de la quema del dios semita Baal, como ha sucedido en protestas en Teherán, capital de Irán, como un símbolo político en contra de Israel.

Quema del dios semita Baal (EFE)

La comunidad iraní en México aprovechó esta movilización para repudiar el deceso del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jameneí, quien murió el 28 de febrero en los bombardeos estadounidenses e israelíes contra la República Islámica.

Los manifestantes alzaron fotografías del guía espiritual de dicha nación donde estuvo a cargo durante casi 37 años, desde que lo nombraron en 1989, tiempo en el que mantuvo siempre en el punto de mira a los “enemigos” de la nación, principalmente a Estados Unidos.

Entre banderas de Israel, Irán, Estados Unidos y México, la manifestación finalizó de manera pacífica luego de haber dedicado horas de oración por la paz en Medio Oriente. (Con información de EFE)