PAN CDMX llama a implementar políticas públicas autenticas a favor de las mujeres

Este 8 de marzo las mujeres saldrán a las calles a protestar contra la violencia de género (Jennifer Garlem)

Previo al 8M, el PAN de la Ciudad de México planteó al Gobierno local robustecer los presupuestos en atención a víctimas, elevar el número de oficiales para perseguir delito de género y fortalecer los esquemas de investigación.

Luisa Gutiérrez, presidenta del PAN CDMX, así como el diputado local Mario Sánchez, de la Comisión de Seguridad en el Congreso capitalino, dieron datos reales del día a día para las mujeres en esta capital.

Informaron que de febrero a diciembre del 2025, se registró una estabilidad en los delitos contra mujeres y tiene que ver con la falta de cultura y promoción a la denuncia a sus agresores.

En dicho lapso se registraron 3 mil 779 delitos de abuso sexual, 2 mil 101 en materia de violación, 23 feminicidios, 29 casos de trata de persona de magnitud y 33 mil 717 casos de violencia familiar.

Los panistas indicaron que este domingo miles mujeres saldrán a marchar por las que ya no están, por las que estamos y por las que vienen.

“Marchamos por una causa; el llamado es firme al Gobierno, responder a las madres que buscan justicia; las jóvenes que exigen igualdad y las niñas que merecen crecer sin miedo”, afirmó Luisa Gutiérrez.

Y señaló que Acción Nacional cree en una Ciudad de México donde ninguna mujer tenga que marchar para exigir seguridad.

“Pero mientras esa realidad no sea plena, acompañaremos con responsabilidad, congruencia y firmeza la demanda de justicia e igualdad”.

Ambos reiteraron su compromiso de impulsar desde el Congreso local y desde cada espacio institucional, las políticas públicas eficaces para prevenir la violencia, fortalecer la atención a víctimas y garantizar una vida libre de agresiones para todas.

“Porque la igualdad no es discurso: es obligación del Estado. Porque la seguridad no es privilegio: es derecho. Y porque la dignidad de las mujeres no se negocia”.