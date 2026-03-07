Reconocen a 100 servidoras de la FGJCDMX en el marco del Día Internacional de la Mujer

8M Reconocimiento a 100 servidoras públicas de la FGJCDMX. (FGJCDMX)

La titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Bertha Alcalde Luján, encabezó la ceremonia de entrega de reconocimientos Mujeres que transforman la procuración de justicia a 100 servidoras públicas de la institución, por su trayectoria, desempeño, compromiso y contribución al fortalecimiento de la procuración de justicia en la capital del país.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, este reconocimiento destaca la labor de las mujeres que, desde distintas áreas de la Fiscalía, contribuyen diariamente al fortalecimiento de la procuración de justicia en la capital del país, impulsando prácticas institucionales más sensibles, profesionales y comprometidas con la igualdad y el respeto a los derechos de las mujeres.

Este reconocimiento también visibiliza el papel fundamental que desempeñan en la construcción de instituciones más cercanas a la ciudadanía y más firmes en la defensa de los derechos de las mujeres.

Durante la ceremonia, realizada en el Instituto de Formación Profesional y Estudios Superiores (IFPES), la fiscal subrayó que el trabajo de las mujeres dentro de la institución ha sido fundamental para fortalecer la procuración de justicia. Señaló que sus historias de vida reflejan el valor, la capacidad y el compromiso con el que ejercen el servicio público, y que reconocer su labor también implica visibilizar su contribución cotidiana a la construcción de una institución comprometida con la sociedad.

La entrega de esta distinción se organizó en cuatro categorías: Mérito Profesional, Impacto Institucional, Vocación de Servicio y Labor con Perspectiva de Género y Enfoque de Derechos Humanos.

“Nos reunimos en el marco del 8 de marzo, una fecha que nació de luchas históricas por el reconocimiento pleno de los derechos de las mujeres. En ese sentido, esta ceremonia tiene un significado doble. Por un lado, nos permite conmemorar a quienes nos precedieron en esta lucha: mujeres que derribaron barreras, ampliaron derechos y abrieron caminos que hoy nos permiten, a quienes trabajamos en esta Fiscalía, desarrollarnos plenamente como profesionales de la justicia”, enfatizó.

En primer lugar, se reconoció a 16 mujeres en la categoría Mérito Profesional. Bertha Alcalde destacó especialmente el trabajo del personal pericial que ha conducido investigaciones complejas e innovado en el manejo de personas fallecidas, en los procesos de identificación humana y en las labores de exhumación, mediante metodologías más rigurosas y respetuosas de la dignidad humana que permiten brindar certeza a las familias.

En la categoría Impacto Institucional se distinguió el compromiso profesional de 23 mujeres integrantes de equipos que supervisan la determinación de carpetas de investigación, una labor clave para garantizar que los casos se resuelvan con rigor jurídico, evitar la impunidad y cerrar espacios a la corrupción dentro del sistema de justicia.

Posteriormente, la fiscal resaltó el trabajo de 29 servidoras públicas por su Vocación de Servicio; mujeres que, durante su desempeño en las áreas de trabajo social y psicología, atienden diariamente a víctimas, brindando orientación, acompañamiento y contención en momentos profundamente difíciles.

Finalmente, otorgó reconocimientos a 32 funcionarias en la categoría Labor con Perspectiva de Género y Enfoque de Derechos Humanos, quienes desempeñan su trabajo directamente con víctimas de delitos de género y contribuyen a fortalecer la procuración de justicia en favor de las mujeres.

“Hemos elegido reconocer a cien mujeres cuya labor destacada ha influido en la vida de miles de personas. Las reconocemos porque su trabajo cotidiano sostiene el funcionamiento de esta Fiscalía y fortalece la confianza de la ciudadanía en la justicia. Desde distintas responsabilidades, cada una de ellas contribuye a que esta Fiscalía cumpla con su misión. Reconocerlas es también reconocer que la procuración de justicia se construye todos los días con profesionalismo, ética y un profundo compromiso con la sociedad”, apuntó Alcalde Luján.