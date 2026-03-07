Suma Consejo Ciudadano 1 millón de atenciones a mujeres en riesgo

Violencia machista Una mujer muestra un cartel contra la violencia machista en Lima, Perú (EFE)

El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México informó que desde 2019 a la fecha, el organismo ha brindado apoyo a más de un millón 252 mil 799 mujeres.

La institución detalló que con esos resultados, se consolidan como un referente de auxilio jurídico y psicológico.

Las atenciones solicitadas por las mujeres se han concentrado principalmente en asesorías jurídicas en un 60 por ciento, seguidas por apoyos psicológicos que representan el 30 por ciento del total de las interacciones.

En la mayoría de los casos se comunica la propia víctima, principalmente mujeres de entre 18 a 30 años.

El delito más reportado en razón de género, sigue siendo la violencia familiar, seguida de violencia digital. Al respecto se observa a través de los reportes que genera el organismo, que 70 por ciento del ciberacoso va dirigido hacia las mujeres, en tanto que, en las sextorsiones hay una fuerte intimidación que se genera por las amenazas de difusión de material íntimo, en el 48 por ciento de los casos.

Al respecto, la doctora María Elena Esparza, Consejera en Género del Consejo Ciudadano, destacó que “la visibilización que el Consejo Ciudadano ha brindado para que se miren las demandas de las mujeres en materia de seguridad, bienestar emocional y paridad, les ha acercado respuestas institucionales y acceso a la justicia. No basta con la prevención, hay que atender las causas estructurales”, dijo.

En ese sentido, Ramón Beltrán, Secretario Ejecutivo del Consejo Ciudadano, señaló que “se ha incrementado el uso de la inteligencia artificial para generar imágenes y contenidos falsos, lo que ha conllevado al Consejo Ciudadano a afrontar el desafío de extender nuestros canales de ayuda hacia el ámbito de la ciberseguridad, sumando alianzas y esfuerzos con el sector privado para impulsar las redes de protección hacia las mujeres en las plataformas digitales”.