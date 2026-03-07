Tlalnepantla conmemora el Día Internacional de la Mujer con actividades culturales y jornada de salud

Tlalnepantla, Estado de México Con actividades culturales, música, activación física y una jornada de salud, el municipio conmemoró el Día Internacional de la Mujer

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el municipio de Tlalnepantla, Estado de México, llevó a cabo diversas actividades culturales, recreativas y de salud en el Parque Hidalgo, como parte del Festival por los Derechos de las Mujeres.

La jornada inició con una activación física dirigida a promover el bienestar y la salud de las mujeres, actividad en la que participaron asistentes interesadas en fomentar hábitos saludables y fortalecer la convivencia comunitaria.

Posteriormente, se inauguraron stands informativos y se realizó una jornada de salud que brindó orientación y atención a las participantes, con el propósito de acercar servicios médicos y de prevención a la población.

Como parte del programa cultural, la música también estuvo presente con la participación de la cantautora Alicia Delgadillo, quien ofreció una presentación durante el Festival por los Derechos de las Mujeres.

Las actividades continuaron con expresiones culturales como danzón y música sonidera, las cuales formaron parte de la programación artística organizada para conmemorar esta fecha.