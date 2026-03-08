Carrera “Encarreradas MH” reúne a 8 mil mujeres en conmemoración del 8M

En el marco del Día Internacional de la Mujer, alrededor de ocho mil mujeres participaron este sábado en la quinta edición de la carrera atlética Encarreradas MH 2026, organizada por la alcaldía Miguel Hidalgo con el objetivo de visibilizar a madres trabajadoras y jefas de familia, bajo el lema “Corro por todas”.

El evento deportivo se llevó a cabo en las inmediaciones de Campo Marte y reunió a participantes de distintos puntos de la Ciudad de México. El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, encabezó el arranque de la carrera y acompañó a las corredoras desde la salida.

El funcionario señaló que la actividad busca reconocer la lucha de las mujeres por la igualdad y recordar los retos que aún persisten en materia de violencia de género y brechas sociales.

“Cuando se inició fue para conmemorar el Día Internacional de la mujer y reconocer la lucha de muchas mujeres que todos los días dan su vida por otras. También para reconocer todo lo que hace falta para lograr un piso más parejo entre hombres y mujeres y acabar con la violencia de género”, expresó.

Las participantes compitieron en tres categorías: 3, 5 y 8 kilómetros. El recorrido comenzó en el Lunario del Auditorio Nacional, avanzó por Paseo de la Reforma, continuó por el circuito de Gandhi y concluyó nuevamente en el punto de partida.

La carrera se desarrolló en un ambiente festivo y con presencia de familias, amigas y grupos de corredoras que acudieron desde las primeras horas de la mañana para participar en la actividad deportiva conmemorativa del 8 de marzo.

Mauricio Tabe destacó que en la alcaldía se han impulsado diversos programas sociales dirigidos a mujeres, entre ellos comedores comunitarios denominados “Manos a la Olla”, los espacios de atención llamados Puntos Violeta y apoyos económicos para jefas de familia.

También mencionó iniciativas como “Avanza vs la Violencia” y “Mujeres al Mando”, enfocadas en brindar acompañamiento y apoyo a mujeres en distintas situaciones.

“Esta carrera la hacen posible ustedes y lo decimos de corazón, gracias por participar nuevamente en esta quinta edición y vean nada más qué maravillosa carrera, más de ocho mil mujeres presentes”, comentó el alcalde al dirigirse a las participantes.

De acuerdo con las autoridades de la alcaldía, el número de corredoras se incrementó respecto a la edición anterior. En 2025 se registraron alrededor de tres mil 500 mujeres, mientras que en la convocatoria de este año la cifra superó las ocho mil inscritas.

La Dirección General de Desarrollo Social de la demarcación estuvo a cargo de la organización del evento, que incluyó logística de seguridad, atención médica y acompañamiento durante el recorrido.

Las autoridades informaron que la jornada concluyó con saldo blanco y sin incidentes relevantes.