IECM aprueba criterios para integrar las COPACO con paridad e inclusión

El Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) aprobó los criterios para la integración de las Comisiones de Participación Comunitaria (COPACO) que funcionarán durante el periodo 2026-2029, con reglas que buscan garantizar paridad de género, inclusión y respeto al resultado de las votaciones vecinales.

Las COPACO son órganos de representación ciudadana que se conforman en cada unidad territorial de la capital. Cada una estará integrada por nueve personas electas mediante voto en su comunidad, desempeñando un cargo honorífico y voluntario por un periodo de tres años.

La presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana y Capacitación del IECM, Erika Estrada Ruiz, explicó que las disposiciones buscan equilibrar la voluntad expresada en las urnas con principios de igualdad y participación incluyente.

“Es importante recordar que las COPACO no se integran para cumplir una formalidad, son quienes acompañan, supervisan y dan seguimiento a los proyectos de Presupuesto Participativo en cada colonia, barrio y pueblo y quienes dialogan con las autoridades y la comunidad para que las decisiones vecinales se conviertan en acciones concretas. Su labor es honorífica y voluntaria”, señaló.

Las comisiones comunitarias tienen entre sus funciones dar seguimiento a los proyectos que la ciudadanía elige mediante el Presupuesto Participativo, así como servir como enlace entre vecinos y autoridades para la atención de necesidades en colonias, pueblos y barrios.

Por su parte, la consejera electoral Maira Melisa Guerra Pulido destacó que uno de los elementos centrales de los criterios es la incorporación explícita del principio de paridad de género tanto en su dimensión horizontal como vertical.

“Si bien es cierto que históricamente las COPACO han tenido una conformación mayoritariamente integrada por mujeres, resultaba indispensable formalizar este principio con el fin de asegurar el cabal cumplimiento de la normatividad vigente en materia de igualdad sustantiva y paridad”, indicó.

Las reglas aprobadas establecen que el Instituto Electoral elaborará una lista preliminar con las 18 personas más votadas en cada unidad territorial —nueve mujeres y nueve hombres— ordenadas de manera alternada por género para determinar la integración final de las nueve posiciones disponibles.

En caso de que el número de candidaturas con votos sea menor, la lista se conformará únicamente con las personas que hayan recibido sufragios. Si participaron menos de nueve candidaturas, la comisión podrá integrarse con un número menor de integrantes.

Los criterios también contemplan medidas para promover la inclusión. Entre ellas, se busca que al menos una persona joven y una persona con discapacidad formen parte de cada comisión, siempre que haya candidaturas que cumplan con estas características.

Además, se definieron mecanismos para resolver empates en la votación. Cuando dos o más candidaturas obtengan el mismo número de votos, se dará prioridad a quienes pertenezcan a más de un grupo de atención prioritaria, como jóvenes o personas con discapacidad. Si el empate persiste, se realizará un sorteo.

El proceso de integración se llevará a cabo de manera presencial en las sedes de las Direcciones Distritales del IECM dentro de los plazos establecidos en la convocatoria para la elección de estos órganos de representación vecinal.

Una vez definida la integración de cada comisión, las direcciones distritales emitirán la constancia correspondiente de asignación e integración de la COPACO y, en caso necesario, se conformará una lista de reserva por género para cubrir posibles vacantes durante el periodo de funcionamiento.