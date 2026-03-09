Aborto fuera del Código Penal sigue en análisis en el Congreso capitalino: Brugada

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, señaló que la propuesta para retirar el aborto del Código Penal capitalino continúa en análisis en el Congreso de la Ciudad de México y que actualmente se encuentra en un proceso de consultas dentro de la comisión legislativa correspondiente.

Durante su participación en la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la mandataria capitalina fue cuestionada sobre la iniciativa impulsada por organizaciones y activistas para eliminar completamente del Código Penal el delito de aborto, un tema que permanece pendiente en el Poder Legislativo local desde hace más de un año.

Clara Brugada explicó que la discusión no se ha cerrado y que el proceso legislativo continúa en curso.

“Sí, es sacarla del Código Penal, es un tema que ha estado en el Congreso de la ciudad y la comisión que atiende este tema está en procesos de consulta y vamos a esperar”, afirmó.

Agregó que se trata de una decisión relevante que deberá resolverse en el ámbito legislativo.

“Es, creo yo, una definición importante y que se está discutiendo; mientras esté en el Congreso de la ciudad estaremos al pendiente”, indicó.

Además, la presidenta Sheinbaum recordó que la interrupción legal del embarazo ya fue despenalizada en la capital del país desde hace casi dos décadas. La mandataria federal señaló que esta legislación se aprobó durante la administración del entonces jefe de Gobierno Marcelo Ebrard Casaubon.

“La despenalización del aborto en la Ciudad de México existe desde el periodo de Marcelo Ebrard. Estamos hablando de 2007, 2008”, comentó la presidenta al responder al cuestionamiento de la prensa.

Actualmente, en la capital del país la interrupción legal del embarazo es permitida hasta las 12 semanas de gestación dentro del sistema de salud público. Sin embargo, activistas y organizaciones han planteado la necesidad de avanzar hacia la eliminación total del delito de aborto del Código Penal, lo que implicaría retirar cualquier sanción penal relacionada con este procedimiento.La discusión legislativa sobre este tema se mantiene abierta en el Congreso capitalino, donde distintas comisiones han analizado propuestas relacionadas con derechos sexuales y reproductivos. En ese contexto, la jefa de Gobierno reiteró que su administración seguirá atenta al proceso que desarrollen las y los diputados locales.

Este tema forma parte de una agenda más amplia en materia de derechos reproductivos en el país, donde en los últimos años diversas entidades federativas han reformado su legislación para eliminar sanciones penales o ampliar el acceso a la interrupción legal del embarazo.