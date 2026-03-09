Bloqueos en calzada de Tlalpan hoy 9 de marzo: manifestación de padres de familia afectan la circulación

Bloqueos en Tlalpan La avenida se encuentra colapsada desde temprano, por lo que se recomienda evitar la zona.

En el inicio de semana, los bloqueos se hacen presentes en la capital del país. En esta ocasión volvió a ser la Calzada de Tlalpan, una de las principales vialidades de la capital del país. Desde temprano, un grupo de padres de familia tiene colapsada a la altura del Metro Portales.

Bloqueo colapsa Calzada de Tlalpan este 9 de marzo

Desde las 8:00 horas, un grupo de padres de familia interrumpió la circulación de esta avenida justo a la altura de la estación del Metro Portales y con dirección al sur en la alcaldía Benito Juárez.

De acuerdo con reportes en tiempo real, los manifestantes son padres de familia que denuncian discriminación hacia sus hijos con discapacidades en entornos educativos y sociales. La movilización busca visibilizar la falta de inclusión y demandar intervenciones inmediatas por parte de las autoridades capitalinas. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX se encuentran en el sitio para vigilar la situación y promover el diálogo, aunque hasta el momento no se ha liberado la vialidad por completo.

La Subsecretaría de Concertación Política, Prevención y Buen Gobierno ha confirmado la presencia de personal en el lugar para negociar con los inconformes y evitar escaladas

El bloqueo ha causado una interrupción total en la Calzada de Tlalpan dirección sur, a la altura de Municipio Libre y Metro Nativitas, afectando a miles de conductores que transitan por esta zona durante la hora pico matutina. Según el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5 CDMX), la congestión se extiende varios kilómetros, impactando rutas conectadas como Río Churubusco y avenidas aledañas.