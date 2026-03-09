Cae “Ronny”, líder de banda que roban casas a través de “La Patrona”

Detenidos Ronny Antonio Marcano Gómez, alias “El Ronny" y Jhorianna Klismar "N". (SSC)

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a Ronny Antonio Marcano Gómez de 34 años de edad, alias “El Ronny”, líder de una banda de venezolanos, quienes se dedican al robo a casa habitación mediante el modus operandi “La Patrona”, a la venta, distribución de armas, así como narcomenudeo y que operan en la Ciudad de México, Estado de México y Puebla.

Fue detenido junto a Jhorianna Klismar “N”, ambos ciudadanos extranjeros, con droga, un arma de fuego, cartuchos útiles y un vehículo que utilizan en los ilícitos para trasladarse.

Se les relaciona con el robo bajo este modus operandi en la casa de la actriz y cantante Susana Zavaleta, ocurrido el 26 de octubre de 2025 en la alcaldía Álvaro Obregón.

En la carretera México - Cuernavaca y la calle de Rinconada Paseo de San Juan, en el Pueblo San Andrés Totolpec, al interior de un automóvil, color blanco al que se le daba seguimiento por estar vinculado con el robo a una vivienda, “El Ronny” y Klismar “N” manipulaban bolsas de manera inusual.

Los agentes les realizaron una revisión de seguridad, tras la cual les aseguraron 155 bolsitas con marihuana, 20 empaques más con la misma hierba, 91 dosis con cocaína en piedra, un arma de fuego con 10 cartuchos útiles, además de una caja con 50 cartuchos útiles y un teléfono celular.

El 26 de octubre de 2025, la vivienda de la actriz Susana Zavaleta, ubicada en la calle Rinconada, de la colonia Chimalistac, en la alcaldía Álvaro Obregón, fue robada, a través de llamadas y mensajes a los trabajadores domésticos, hicieron creer que los empleadores tenían una deuda en un hospital, por lo que entregaron dinero en efectivo y otras pertenencias.