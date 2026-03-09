CDMX prevé realizar medio millón de mastografías en 2026 para detectar cáncer de mama: Brugada

La Ciudad de México realizará medio millón de mastografías durante 2026 como parte de un programa universal de detección de cáncer de mama dirigido principalmente a mujeres sin seguridad social, informó la jefa de Gobierno, Clara Brugada, durante su participación en la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

En el Hospital de Oncología ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero, la mandataria capitalina explicó que la estrategia busca ampliar el acceso al diagnóstico temprano de esta enfermedad, considerada una de las principales causas de muerte entre mujeres.

Clara Brugada señaló que el gobierno capitalino ya inició la adquisición de equipo médico para fortalecer la detección oportuna. “Este año vamos a llevar a cabo medio millón de mastografías para las mujeres de la Ciudad de México, que acompañe esta gran obra de detección también, pero sobre todo de tratamiento del cáncer aquí en La Pastora y en la Ciudad de México”, expresó.

La jefa de Gobierno detalló que hasta ahora se han comprado 40 mastógrafos, de un total de 100 que se planea incorporar al sistema de salud capitalino, con el objetivo de ampliar la cobertura en distintas zonas de la ciudad.

“Ya hemos comprado 40 mastógrafos de los 100 que vamos a comprar, y a lo largo y ancho de la ciudad vamos a estar atendiendo a toda la población de mujeres que no tiene seguridad social y que tiene que hacerse cada dos años, por norma, su diagnóstico o su mastografía”, indicó.

La jefa del Ejecutivo local aseguró que la detección temprana es clave para reducir la mortalidad por este tipo de cáncer.

Según explicó, en la capital del país la tasa de incidencia de muertes por cáncer de mama alcanza 20 por cada 100 mujeres, por lo que fortalecer el diagnóstico oportuno es una prioridad en materia de salud pública.

“El cáncer de mama, el cáncer cervicouterino, el cáncer de ovario son temas fundamentales para la salud de las mujeres. Sabemos que el cáncer de mama se puede curar si se detecta a tiempo”, afirmó.

La jefa de Gobierno subrayó que garantizar el acceso a servicios de salud para las mujeres tiene un impacto social más amplio. “Si garantizamos salud, que las mujeres tengan acceso a la salud, protegemos no solo a una persona, sino a una familia, una comunidad y al país entero”, dijo.

El anuncio se dio en el contexto de la visita de la presidenta al hospital, donde se destacaron acciones para fortalecer la atención oncológica en el sistema de salud público.

De acuerdo con autoridades capitalinas, la ampliación de estudios de mastografía forma parte de una estrategia integral que busca combinar prevención, diagnóstico temprano y tratamiento especializado para reducir los efectos del cáncer en la población femenina de la ciudad.