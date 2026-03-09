Metrópoli

Aseguran que existen muchas mentiras y desinformación en torno a la Reforma Electoral

Diputados de Morena recorrerán los 33 distritos de la CDMX para explicar la Reforma Electoral

Por Jennifer Garlem
Diputados de Morena Congreso CDMX

El grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México anunció que llevará a cabo asambleas informativas en los 33 distritos electorales de la capital para explicar a la ciudadanía la propuesta de Reforma Electoral impulsada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum.

El vocero de la bancada, Paulo García, informó que, lo más importante es salir a transmitir e informar sobre la Reforma Electoral a las calles.

“Vamos a comenzar como grupo parlamentario a salir a los 33 distritos electorales de la ciudad a informar a la gente sobre la propuesta de la Presidenta de la Reforma Electoral de la Presidenta. Esto se votó en las urnas y lo haremos realidad”, declaró el diputado.

Detalló que dicha estrategia busca acercar la información de manera directa a las comunidades y barrios de la ciudad, en coherencia con el compromiso de Morena de gobernar desde la cercanía con el pueblo y garantizar que todas las personas conozcan las transformaciones que se impulsan desde el Congreso.

Para concluir, el diputado señaló que existen muchas mentiras y desinformación en torno a la Reforma Electoral, “las asambleas son para informar de que va la propuesta de la presidenta y que sea la gente la que pueda plantear la última opinión en torno a este tema”.

Tendencias