Edomex y sus 125 municipios firman compromiso para impulsar acciones contra la violencia de género

El gobierno del Estado de México firmó un compromiso con los 125 municipios de la entidad para impulsar acciones orientadas a prevenir y erradicar la violencia de género.

Durante la Primera Sesión Extraordinaria del Sistema Estatal para la Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres, la gobernadora Delfina Gómez suscribió el llamado Compromiso por la Igualdad, en el marco del Día Internacional de las Mujeres.

En el acto realizado en Toluca, la mandataria estatal señaló que la atención a la violencia contra las mujeres y la promoción de la igualdad de trato forman parte de las prioridades de su administración, en concordancia con la agenda impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El acuerdo contempla un decálogo de acciones para fortalecer la política pública en materia de igualdad de género y derechos humanos. Entre los puntos se incluye garantizar el cumplimiento de la política nacional de igualdad, asegurar el ejercicio del derecho a la igualdad sustantiva de las mujeres, difundir la cartilla de derechos de las mujeres y reforzar acciones de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género.

También plantea fortalecer la capacitación del personal encargado de atender estos casos, promover la prevención de la discriminación, generar información estadística sobre desigualdades y violencias, fomentar el uso del lenguaje inclusivo, impulsar el sistema de cuidados y promover la transversalidad de la perspectiva de género en las instituciones públicas.

En la sesión, la gobernadora destacó la coordinación con los poderes Legislativo y Judicial para impulsar reformas y acciones orientadas a combatir la violencia contra las mujeres. Entre ellas mencionó cambios legales para aumentar las penas por hostigamiento y abuso sexual, así como reformas al Código Civil, al Código Penal y a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Además, reiteró que su administración continuará con programas como “Caminemos Seguras”, “Nos Movemos Seguras”, “Senderos Seguros” y los Centros LIBRE, enfocados en la prevención de la violencia y el fortalecimiento de la seguridad para las mujeres en la entidad.