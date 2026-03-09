Gobierno de Texcoco entrega equipo y rehabilita instalaciones de Protección Civil

El Gobierno Municipal de Texcoco realizó la entrega de equipo y obras de rehabilitación en las instalaciones de la Dirección de Protección Civil, Gestión Integral de Riesgos y Atención Médica Prehospitalaria, con una inversión superior a los 10 millones de pesos. Estas acciones buscan mejorar las condiciones de trabajo de los elementos que diariamente atienden emergencias en el municipio.

Durante la ceremonia de entrega, el presidente municipal de de Texcoco, Nazario Gutiérrez Martínez, reconoció la labor que realizan los integrantes de esta corporación y destacó la importancia de brindarles herramientas adecuadas para desempeñar su trabajo de forma segura. Señaló que al equipar a los elementos que se encargan de salvar vidas, también se fortalece la seguridad de la ciudadanía.

El director de Protección Civil, Gestión Integral de Riesgos, Bomberos y Atención Médica Prehospitalaria, Jesús Emillio Duarte Olivares, agradeció al gobierno municipal, al alcalde y al cabildo por la entrega del nuevo equipo. Indicó que estos recursos permitirán mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias y ofrecer una mejor atención a la población.

Durante su intervención, Duarte Olivares explicó que las emergencias pueden presentarse en cualquier momento, y señaló que en los primeros meses del año los incendios han sido una constante en la región. De acuerdo con los registros de la dependencia, en el mes de enero se atendieron 94 incendios de pastizal, mientras que en febrero se registraron 79, sumando un total de 173 incendios en tan solo dos meses.

Asimismo, indicó que en el caso de los incendios forestales también se ha registrado un incremento, ya que durante este mismo periodo se han presentado ocho siniestros de este tipo en el municipio.

Ante este panorama, el director de Protección Civil destacó la importancia del nuevo equipo que fue entregado a la corporación. Entre los implementos se encuentran mochilas aspersoras para el combate de incendios, espumas retardantes con su respectivo equipo de aplicación, cortadoras, tres ambulancias y una camioneta de respuesta inmediata.

Además de la entrega de equipo, también se realizaron trabajos de rehabilitación en el hangar de Protección Civil. El director de Obras Públicas de Texcoco, Miguel Ángel Olivares Gálvez, explicó que las labores incluyeron la rehabilitación del piso y la techumbre del inmueble.

Como parte de los trabajos se realizó el cambio de láminas del techo y la instalación de nueve extractores de aire para mejorar la ventilación del lugar. También se colocaron láminas transparentes que permitirán una mejor iluminación natural durante el día. Estas obras representaron una inversión de aproximadamente un millón 100 mil pesos.

Finalmente, el alcalde se comprometió a otorgar un bono de desempeño al personal de la Dirección de Protección Civil, Gestión Integral de Riesgos y Atención Médica Prehospitalaria. Indicó que este apoyo se entregará en la siguiente quincena como reconocimiento al trabajo que han realizado ante el aumento de incendios registrado en los últimos meses.

A la ceremonia asistieron autoridades municipales y miembros del cabildo, quienes atestiguaron la entrega del equipo y las obras de rehabilitación destinadas a fortalecer las labores de protección civil en Texcoco. Estas acciones, señalaron las autoridades, buscan mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias y garantizar una atención más eficiente para la ciudadanía.