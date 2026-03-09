Hoteles de paso: donde la violencia contra las mujeres ha dejado huella

Hoteles de paso en Ecatepec (Carlos Alberto Carbajal)

A lo largo de los últimos años, distintos hoteles y moteles ubicados en los alrededores de la Avenida Central, una de las vialidades más transitadas del municipio de Ecatepec y de la zona metropolitana del Valle de México, han sido escenario de hechos violentos donde mujeres han sido encontradas sin vida. Estos casos han encendido las alertas entre vecinos, colectivos feministas y autoridades, debido a la escasa supervisión con la que parecen operar estos espacios.

Uno de los episodios que más impacto generó ocurrió en un hotel ubicado sobre Avenida Central, esquina con Oaxaca, en Ecatepec. En ese lugar fue hallado el cuerpo sin vida de una joven de aproximadamente 20 años dentro de una habitación. De acuerdo con reportes policiacos, el cadáver no presentaba heridas visibles y el cuarto se encontraba en aparente orden, lo que dificultó inicialmente determinar la causa de la muerte. La víctima fue trasladada al Servicio Médico Forense para realizar la necropsia correspondiente mientras la Fiscalía del Estado de México inició la investigación por un posible feminicidio.

El hecho provocó inquietud entre vecinos y comerciantes de la zona, ya que el hotel continuó operando con normalidad pese al mortal hallazgo. Algunos habitantes señalaron que la presencia de hoteles de paso a lo largo de Avenida Central es común debido a que se trata de una vialidad que conecta Ecatepec con la Ciudad de México y registra una intensa actividad comercial y un flujo nutrido de transporte público y particular.

Sin embargo, este tipo de establecimientos también han sido señalados por especialistas como espacios donde la ocurrencia de ilícitos crece dado que muchas veces se ofrece anonimato y discreción a los huéspedes, un entendido implícito en la transacción. La renta por horas y la falta de controles estrictos de identificación pueden dificultar el seguimiento de las personas que ingresan, lo que complica las investigaciones cuando ocurre un crimen.

¿Quiénes suelen ser los agresores?

De acuerdo con estudios y reportes sobre feminicidios en el Estado de México y en el país, en la mayoría de los casos el agresor es una persona conocida por la víctima. Investigaciones han mostrado que el victimario suele ser la pareja sentimental, un exnovio o alguien cercano al círculo social de la mujer.

Este es un patrón altamente frecuente en algunos casos ocurridos dentro de hoteles o moteles. Las autoridades han señalado que en diversas investigaciones las víctimas ingresaron al establecimiento acompañadas por sus parejas o conocidos, quienes posteriormente abandonaron el lugar a solas. Los especialistas en violencia de género explican que el feminicidio suele ser el punto final de una cadena de agresiones que pueden incluir violencia psicológica, física o amenazas previas. En muchas de estas situaciones no se denuncia o las víctimas retiran las acusaciones por miedo o presión social.

Casos emblemáticos en Ecatepec

Ecatepec es uno de los municipios que históricamente ha registrado altos índices de violencia contra las mujeres. Uno de los casos más conocidos fue el de Juan Carlos “N” y Patricia “N”, conocidos mediáticamente como “los feminicidas de Ecatepec”. Las autoridades los vincularon con el asesinato de al menos diez mujeres, aunque ellos mismos llegaron a confesar que podrían estar involucrados en más casos.

Las investigaciones revelaron que las víctimas eran jóvenes atraídas o engañadas por la pareja, lo que evidenció la vulnerabilidad que enfrentan muchas mujeres en el municipio.

Aunque este caso no estuvo relacionado directamente con hoteles, sí mostró el contexto de violencia feminicida que existe en la región donde se encuentra la Avenida Central. Organizaciones civiles han advertido que los feminicidios en esta zona responden a múltiples factores sociales, como la desigualdad, la violencia doméstica y la falta de mecanismos efectivos de prevención.

Un problema que preocupa a vecinos

Habitantes de colonias cercanas a la Avenida Central han manifestado su preocupación por la inseguridad en la zona. Además de los casos de feminicidio, también se reportan desapariciones de mujeres y protestas de colectivos que exigen justicia para las víctimas; familiares de mujeres desaparecidas han realizado marchas y manifestaciones sobre la propia avenida para exigir la localización de sus hijas o hermanas.

Para los colectivos feministas, los hoteles de paso deben contar con mayor regulación y protocolos de seguridad. Entre las propuestas que han planteado se encuentran la instalación obligatoria de cámaras de vigilancia, registros de identificación de huéspedes y capacitación al personal para actuar en situaciones de riesgo.

Prevención y responsabilidad

Expertos en seguridad y derechos humanos coinciden en que la solución al problema no depende únicamente de regular a los hoteles. También es necesario fortalecer la atención a la violencia de género, mejorar los mecanismos de denuncia y garantizar investigaciones rápidas y efectivas cuando ocurre un feminicidio.

Asimismo, señalan que la sociedad debe dejar de normalizar la violencia contra las mujeres y promover entornos seguros tanto en espacios públicos como privados.

Mientras tanto, cada nuevo caso revive el debate sobre la seguridad en los hoteles de paso y sobre las medidas que deben tomarse para evitar que estos lugares se conviertan en escenarios de violencia. Para las familias de las víctimas y los colectivos feministas, el objetivo es claro: que ningún feminicidio quede impune y que las autoridades actúen para que las habitaciones de hotel dejen de ser espacios donde la violencia contra las mujeres pueda ocultarse tras la privacidad de una puerta cerrada.