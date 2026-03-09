Iztacalco reconoce a cerca de 80 mujeres por su labor en seguridad, comunidad y deporte

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la alcaldesa de Iztacalco, Lourdes Paz, entregó cerca de 80 reconocimientos a mujeres de la demarcación por su trayectoria y labor en distintos ámbitos, entre ellas integrantes de la Policía Violeta, brigadistas del programa Mujeres por la Paz, atletas, activistas y vecinas que participan en acciones comunitarias.

También fue reconocida la actriz Viridiana Robles, quien asistió como invitada especial. La alcaldesa destacó el papel de las mujeres en distintos sectores y señaló que su administración busca impulsar acciones enfocadas en la igualdad, la seguridad y el reconocimiento de su participación en la vida pública y comunitaria.

La funcionaria señaló que las políticas públicas con perspectiva de género forman parte de las acciones que su gobierno busca consolidar en la alcaldía, al tiempo que mencionó la importancia de fortalecer los programas orientados a la atención de la violencia contra las mujeres y la creación de redes de apoyo.

Entre las personas reconocidas se encuentran más de 28 elementos que integran la Policía Violeta en Iztacalco, así como ocho mujeres de la comunidad que impulsan redes de apoyo para habitantes de la demarcación, tres atletas y una activista, quienes fueron destacadas por su contribución en distintos ámbitos.

También se reconoció el trabajo de las brigadistas del programa Mujeres por la Paz, conformado por un equipo multidisciplinario que brinda acompañamiento y atención a mujeres. El grupo está integrado por 13 brigadistas de campo, cinco pedagogas, cuatro psicólogas y tres abogadas.

Además, el programa cuenta con personal de atención médica conformado por tres médicas, dos especialistas, tres profesionales de radiología y cinco enfermeras, quienes participan en la atención integral de mujeres en la demarcación.

Viridiana Robles agradeció el reconocimiento recibido y señaló la importancia de fortalecer la solidaridad entre mujeres y de impulsar espacios que promuevan su desarrollo en distintos ámbitos.

El evento se realizó como parte de las actividades conmemorativas del Día Internacional de la Mujer en la alcaldía, donde autoridades locales destacaron la participación de mujeres en labores comunitarias, deportivas y de servicio público en la demarcación.