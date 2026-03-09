“Pretenden utilizar la Medalla al Mérito Periodístico para golpetear”, acusa diputado

Comisión de periodistas Congreso CDMX

El presidente de la Comisión de Protección a Periodistas del Congreso de la Ciudad de México, el panista Ricardo Rubio, acusó que la diputada morenista Brenda Ruiz pretende utilizar la Medalla al Mérito Periodístico como bandera de golpeteo político, cuando se trata de un reconocimiento institucional que pertenece al gremio periodístico.

Lo anterior, luego de que la legisladora asegurara que el presidente de dicha comisión “abandonó sus funciones y no haya información sobre la entrega de la Medalla al Mérito Periodístico”.

Ante las declaraciones de Brenda Ruiz, el panista aclaró que dichas afirmaciones son falsas y no reflejan la realidad del trabajo que se realiza en la Comisión que preside.

“Resulta particularmente llamativo que quien hoy intenta presentarse como defensora del gremio periodístico rara vez se presenta a sesionar en la propia Comisión de Protección a Periodistas, órgano legislativo del cual forma parte”, dijo Rubio.

Además señaló que la diputada no ha presentado una sola iniciativa ni un punto de acuerdo en materia de protección a periodistas, “lo que evidencia el nulo interés legislativo que ha demostrado en este tema”.

“Mientras públicamente dice tener interés en la protección de periodistas, en los hechos su actuación demuestra exactamente lo contrario”.

Rubio recordó que la diputada llegó a bloquear la realización de un foro sobre el tema bajo el argumento de que nunca se le acomodaban las fechas, sin que en ningún momento propusiera alternativas ni presentara a periodistas o especialistas de alto nivel para participar.

“Ante la falta de productividad legislativa en esta materia por parte de ella y de su grupo parlamentario, ahora se pretende construir un falso conflicto mediático”, señaló.

Y evidenció que el único “interés” que ha manifestado la legisladora respecto a la convocatoria de la Medalla al Mérito Periodístico ha sido cuestionar el color del cartel mediante el cual se difundió, lo que deja claro que el debate que intenta promover no es de fondo sino meramente político.

“La realidad es muy simple: La medalla se va a entregar conforme a la convocatoria. Con ella, sin ella o a pesar de ella”.

Y aclaró que toda la información que la diputada ha solicitado —incluso por escrito— ha sido respondida oportunamente e incluso el mismo día en que fue requerida, por lo que resulta completamente falso afirmar que exista falta de información o transparencia.

Rubio recordó que el diputado Jesús Sesma (del PVEM) y él, realizaron un foro muy importante de Libertad de Expresión y de Protección a Periodistas el 23 de octubre del 2025 y, “la diputada ni sus luces, no participó a pesar de que se le invitó y tuvo pleno conocimiento del mismo”.

“¿Entonces quién es la persona irresponsable?, ¿A quién es a quien realmente no le importa la protección a periodistas?... Claramente es a la diputada Brenda Ruiz".

Por ello, aseguró, “reiteramos que las declaraciones difundidas no corresponden a la realidad y responden únicamente a un intento de golpeteo político ante la falta de resultados legislativos en materia de protección a periodistas”.

Para finalizar destacó que desde el Congreso de la Ciudad de México continuará trabajando con responsabilidad para fortalecer la libertad de expresión y la protección del ejercicio periodístico, “sin prestarnos a disputas políticas que nada aportan al gremio”.