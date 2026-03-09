Realizarán visitas a domicilio para actualización de datos a beneficiarias de programas sociales en Edomex

Actualización de datos a beneficiarias de programas sociales Edomex

Las autoridades mexiquenses iniciarán desde hoy las visitas domiciliarias en los 125 municipios de la entidad para corroborar la identidad de las beneficiarias de programas sociales.

Además, verificarán la información para que aquellas mujeres que hayan cambiado su número de teléfono, correo electrónico o incluso su domicilio puedan actualizar sus datos y así recibir los apoyos sociales que diversos programas les otorgan.

El recorrido del personal se realizará de manera escalonada, por lo que las autoridades hicieron un llamado a las beneficiarias mantenerse atentas a los canales oficiales del gobierno estatal para conocer cuándo se efectuará la visita en su domicilio y tener a la mano la documentación básica, a fin de corroborar su información.

La Crónica de Hoy 2026