Relanzan campaña “Nos Movemos Seguras” en Edomex

"Nos movemos seguras" Edomex

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, relanzó la campaña “Nos Movemos Seguras”, una política pública orientada a prevenir la violencia y el acoso sexual contra niñas, adolescentes y mujeres, así como ofrecer una movilidad más segura, confiable y con perspectiva de género.

“Desde el gobierno de México, la presidenta Claudia Sheinbaum, y en el Estado de México con la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, hoy sabemos que la igualdad ya no es una aspiración, es una política de Estado”, expresó María Esther Rodríguez Hernández, secretaria de las Mujeres Edomex.

Rodríguez Hernández reportó que 58.5 por ciento de las mexiquenses han vivido alguna forma de violencia a lo largo de su vida, y el transporte público es uno de los espacios donde con mayor frecuencia se presentan estas agresiones.

La funcionaria aseguró que el programa “Nos Movemos Seguras” se sostiene en tres pilares: el protocolo de actuación para atender casos de acoso sexual en el transporte público del Estado de México; una campaña de difusión que busca sensibilizar a la ciudadanía para hacer visible que el acoso no es normal, no es aceptable y debe denunciarse; así como la capacitación dirigida a las personas operadoras del transporte público.

Rodríguez Hernández agregó que en el marco de la Copa Mundial de Futbol 2026, estas acciones se ampliarán a espacios estratégicos de movilidad como el Aeropuerto Internacional de Toluca, donde se difundirá que en la entidad las mujeres tienen derecho a trasladarse libres de violencia.

El secretario de Movilidad Estatal, Juan Hugo de la Rosa, indicó que esta campaña será permanente, por lo que todo el transporte en la entidad se apegará a estos protocolos.

“A partir de hoy damos un paso firme para institucionalizar la seguridad de las mujeres en el transporte; la capacitación en el protocolo de actuación en casos de acoso será obligatoria”, afirmó Hugo de la Rosa.

Ambos funcionarios recalcaron que el objetivo del protocolo es que cualquier operador u operadora pueda identificar, actuar y ayudar ante alguna situación de violencia o acoso sexual.

