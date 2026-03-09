Tlalnepantla contará con 7 nuevos pozos y la reparación de 5 cárcamos

Impulsan modernización del sistema hidráulico en Tlalnepantla

Como parte del Plan Inegral para el Oriente del Estado de México, autoridades anunciaron acciones para fortalecer la infraestructura hidráulica en el municipio de Tlalnepantla, con el objetivo de mejorar el acceso al agua para las familias de la localidad.

De acuerdo con la información difundida por el gobierno municipal, durante 2026 se llevará a cabo diversas obras enfocadas en el mantenimiento preventio y la modernización del sistema de agua potable. Estas acciones buscan garantizar un servicio más eficiente y seguro para la población.

Entre los trabajos se encuentra la construcción de siete nuevos pozos, así como la reparación de cinco cárcamos, lo que permitirá fortalecer el abastecimiento de agua en distintas zonas del municipio.

La autoridades señalaron que estas obras forman parte del Plan Integral para el Oriente del Estado de México, una estrategia impulsada por el Gobierno de México que busca mejorar la infraestructura y los servicios públicos en la región.

El proyecto también contempla acciones orientadas al mantenimiento del sistema hidráulico, con el fin de prevenir fallas en el suministro de agua y optimizar el funcionamiento de la red de distribución.

De acuerdo con el gobierno municipal de Tlalnepantla, el fortalecimiento del acceso al agua potable es una prioridad para el bienestar de las familias, ya que se trata de un servicio básico indispensable para la vida diaria.

En este sentido, las autoridades destacaron que la modernización del sistema hidráulico permitirá mejorar la eficiencia en el servicio, además de contribuir a una mejor gestión del recurso hídrico en el municipio.

Asimismo, señalaron que estas acciones se desarrollan en coordinación con el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con el propósito de impulsar proyectos que beneficien a la población y fortalezcan la infraestructura urbana.

El Plan Integral para el Oriente del Estado de México contempla diferentes estrategias para atender problemáticas relacionadas con el abastecimiento de agua, el crecimiento urbano y la mejora de los servicios públicos en los municipios de la región.