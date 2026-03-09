Tlalpan reporta baja en percepción de inseguridad y refuerza operativos territoriales

La alcaldesa de Gabriela Osorio informó que la percepción de inseguridad en Tlalpan disminuyó 8.7 puntos porcentuales, de acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Como parte de las acciones territoriales en materia de seguridad, la alcaldesa realizó un recorrido en colonias ubicadas en la zona limítrofe con Magdalena Contreras, acompañada por el alcalde de esa demarcación, para supervisar patrullajes, revisar puntos de atención prioritaria y atender solicitudes vecinales relacionadas con seguridad y servicios urbanos.

Durante la jornada, autoridades de ambas alcaldías supervisaron el despliegue de seguridad en distintos puntos de las zonas colindantes y recabaron reportes ciudadanos vinculados con alumbrado público, vigilancia y condiciones del espacio público. En ese contexto, Osorio señaló que la estrategia de seguridad en la demarcación se basa en la presencia territorial y en la coordinación entre instituciones.

“La seguridad se construye todos los días con presencia en el territorio y coordinación entre instituciones. Estos recorridos nos permiten supervisar el trabajo en campo y escuchar directamente las necesidades de nuestras vecinas y vecinos”, expresó.

La alcaldesa explicó que el trabajo territorial forma parte de una estrategia que combina operativos en campo con mecanismos permanentes de coordinación institucional y participación ciudadana.

Según los resultados más recientes de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI, la percepción de inseguridad en Tlalpan pasó de 64.4 a 55.7 por ciento, lo que representa una reducción de 8.7 puntos porcentuales.

Entre el 2 y el 8 de marzo, brigadas de seguridad y participación ciudadana realizaron recorridos territoriales y visitas domiciliarias en colonias como Pedregal de San Nicolás, Cultura Maya, Paraje 38, San Pedro Mártir, Narciso Mendoza, San Miguel Ajusco y San Andrés Totoltepec. En ese periodo se visitaron mil 61 domicilios para recoger reportes vecinales y dar seguimiento a problemáticas relacionadas con seguridad, alumbrado, movilidad y condiciones del espacio público.

De manera paralela se efectuaron operativos y patrullajes en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y la Policía Auxiliar. Entre las acciones reportadas se encuentran revisiones a motocicletas, dispositivos para prevenir arrancones, recorridos en instalaciones deportivas y actividades de recuperación de espacios públicos.

De acuerdo con reportes operativos, estas acciones derivaron en 100 remisiones al Juzgado Cívico por diversas faltas administrativas, principalmente por ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública, inhalar sustancias tóxicas, riñas o tirar basura.

La alcaldesa señaló que los resultados forman parte de un trabajo coordinado entre instituciones y de una estrategia que combina prevención del delito, presencia policial y atención a demandas ciudadanas.

Gaby Osorio también indicó que la estrategia se revisa de manera cotidiana en la Mesa de Seguridad Ciudadana y Construcción de la Paz, en la que participan dependencias federales y locales como la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Además, la alcaldía realiza Mesas Itinerantes de Seguridad cada quince días en distintas colonias, espacios en los que autoridades y vecinos revisan problemáticas específicas y acuerdan acciones para fortalecer la prevención del delito.