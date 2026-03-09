Tragedia en Naucalpan: muere una mujer tras caída de camión de carga

Accidente en Naucalpan El camión perdió los frenos y cayó por unas escaleras, causando la muerte de una mujer así como afectaciones a casas aledañas.

Un accidente en el Estado de México dejó saldo de una persona muerta y una más herida luego de que un camión de carga se quedara sin frenos y callera sobre una calle. El incidente ocurrió en la colonia San Mateo Nopala y también dejó afectaciones a algunos hogares de la zona.

¿Qué pasó con el accidente de camión de carga en Naucalpan?

Una mujer perdió la vida esta mañana del lunes 9 de marzo en un trágico accidente vial ocurrido en la colonia San Mateo Nopala, cuando un camión de carga se quedó sin frenos y volcó, impactando contra una vivienda y causando daños materiales significativos.

🚨 Así fue captada una unidad de carga que perdió el control al descender por la empinada calle de Calvario y 20 de Noviembre, en San Mateo Nopala, #Naucalpan. El vehículo volcó, embistió viviendas y atropelló a una mujer que caminaba por la zona; que lamentablemente perdió la… pic.twitter.com/eDsheZ1Zg8 — Soy Naucalpan (@SoyNaucalpan) March 9, 2026

La víctima fatal, una mujer cuya identidad no ha sido revelada oficialmente, falleció en el lugar de los hechos. Además, al menos un hombre (presuntamente el conductor de la unidad) resultó lesionado con heridas de consideración y fue atendido por paramédicos en el sitio antes de ser trasladado a un hospital cercano.

El incidente, reportado alrededor de las 08:30 horas, movilizó a servicios de emergencia locales y ha generado preocupación entre los vecinos por la seguridad en vías empinadas de la zona. Según reportes de autoridades municipales, el camión descendía por una pendiente en la intersección de las calles Calvario y 20 de Noviembre cuando presuntamente falló su sistema de frenado. El vehículo derribó postes, árboles y una barda perimetral antes de volcarse y colisionar contra el muro de un inmueble particular.

Elementos de la Guardia Municipal y Protección Civil de Naucalpan acordonaron el área inmediatamente para realizar el trabajo correspondiente, rescatar a los involucrados y coordinar el retiro de la unidad, restableciendo la circulación en la zona afectada