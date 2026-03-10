Activan Fase I de Contingencia Ambiental por ozono en la ZMVM

Tráfico en la CDMX (Victoria Valtierra Ruvalcaba)

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la Fase I de Contingencia Ambiental por Ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México.

A las 16:00 horas del 10 de marzo, se registraron concentraciones horarias máximas de ozono de 159 ppben la estación Facultad de Estudios Superiores Acatlán, ubicada en el Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México.

El 11 de marzo, deberán suspender su circulación, en horario de las 5:00 a las 22:00 horas:

1. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2.

2. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 1, 3, 4, 5, 7 y 9.

3. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado rojo, terminación de placa 3 o 4.

4. Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los permisos de circulación, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2.

5. Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea NON.

6. Los vehículos de carga local o federal, dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del Edomex.

Recomendaciones a la población

Mantenerse informados sobre la calidad del aire, y atender las recomendaciones de salud para evitar exponerse a los picos de contaminación entre las 13:00 y 19:00 horas , en especial para los infantes, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares.

, en especial para los infantes, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Evitar hacer actividades cívicas, culturales y de recreo, así como evitar hacer ejercicio al aire libre entre las 13:00 y 19:00 horas.

Suspender cualquier actividad al aire libre, organizada por instituciones públicas o privadas, en horario comprendido entre las 13:00 y las 19:00 horas.

Se recomienda posponer los eventos al aire libre, deportivos, culturales o espectáculos masivos, programados entre las 13:00 y las 19:00 horas.

Se recomienda no fumar, especialmente en espacios cerrados.

Contingencias ambientales 2026

Entre el 1 de enero y el 10 de marzo de 2026, en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) se han activado tres contingencias ambientales Fase I.

La primera, el 1 de enero, por partículas finas en la zona sureste del Valle de México.

Después, el ocho de enero, activación de Fase I por concentraciones elevadas de ozono.

Luego, el 12 de febrero, Fase I activada tras registrarse 155 ppb de ozono en una estación de monitoreo; fue la tercera contingencia del año.

Algunas contingencias duraron varios días (por ejemplo, la de febrero se mantuvo y fue reactivada durante ese episodio), pero se cuentan como un solo evento de activación.