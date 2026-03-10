Asesoría gratuita para regulación de viviendas en EdoMéx

Titulo de propiedad emitido por IMEVIS

El Gobierno del Estado de México a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura (Sedui), convoca a los mexiquenses con trámites en proceso a retomar o actualizar sus documentos al Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (Imevis).

El directo general de Imevis, Alejandro Tenorio Esquivel, recordó que regular las propiedades es tener certeza y tranquilidad del patrimonio de las familias mexiquenses, e invitó a los mexiquenses a aclarar dudas y dar seguimiento de su trámites en el Instituto de manera personal.

La regularización ofrece beneficios clave para los mexiquenses que deseen seguridad jurídica de su vivienda, los que decidan heredar, vender , tener acceso a servicios público o créditos hipotecarios, acercarse a la institución.

También se les pide a los ciudadanos acudir con: identificación oficial, croquis del predio, pago actualizado del predio, documento que acredite la propiedad y contrato de compra venta para mayor agilización del trámite.

Las personas interesadas contarán con asesoría de personal capacitado del Imevis, de manera gratuita en las 12 delegaciones. El servicio estará habilitado de lunes a viernes en un horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde.

Para mayor información los ciudadanos podrán comunicarse al número 800 7 IMEVIS (463847)