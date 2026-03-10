Avanza la reconstrucción de Periférico Norte

La estrategia de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez para hacer el “2026, El Año de las Obras en EdoMéx” ha logrado el avance del 68 por ciento en la construcción de Periférico Norte.

El Director de la Junta de Caminos del Estado de México, Joel González Toral, mencionó que “Se componen los cuatro cuerpos del Periférico que viene desde lo que era antes el Toreo que es la colindancia con la alcaldía Miguel Hidalgo, de la Ciudad de México, hasta la caseta de Tepotzotlán”.

El proyecto tuvo una inversión de más de 200 millones de pesos y busca impulsar la circulación de la población dentro de una vialidad digna y segura.

La obra se llevo acabo con materiales de alta calidad y maquinaria especializada para su durabilidad, y se prevé que circulen en ella más de 15 millones de mexiquenses eficientando sus tiempos de traslado y la circulación de mas de 200 mil automóviles diarios .